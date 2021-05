Kdo má chuť si v blízkých dnech vyrazit na výlet z Krnova do Města Albrechtic (či obráceně), měl by si na cestu vyhradit více času. Mezi obcemi již totiž nepotkáte pouze jeden semafor, ale při troše smůly zastavíte rovnou na třech.

Není to dlouho, co krnovští občané oslavili otevření dlouho opravovaných kruhových objezdů. Nyní se noční můrou většiny řidičů stala ulice Opavská, kde je doprava omezena přibližně od Hrušky ke Kauflandu. Další kolona, tvořící se za Krnovem z důvodu plánovaného obchvatu, možná už tolik nepřekvapí, ale rozhodně pospíchající nepotěší. Do třetice se můžete zastavit na cílové rovince před Městem Albrechtice, kde se podobně jako v prvním případě cesta opravuje.

Pokud na vás červená působí jako na býky, stojí za zváženou se alespoň dvěma semaforům vyhnout a výlet si tak zpestřit tour po Krnově, Linhartovech a Opavici. Pokud však nikam nespěcháte, využijte ideální příležitosti vyřídit si nejeden hovor.

Michaela Gottvaldová