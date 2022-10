Na čtyři koše hřibů stačily 2 hodiny v lese na Šumpersku. Houbařské žně nekončí

Prohlídkové okruhy

Jižní zámek A (základní okruh)

Základní prohlídkový okruh nabízí pohled do reprezentačních prostor aristokratické rodiny v rovině jedné, v druhé pak ukazuje soukromé pokoje služebného personálu. Mapuje životní styl obyvatel zámku od počátku 19. století až do poloviny 20. století.

Návštěvní doba:

1. 10.-31. 10. so–ne 10.00 – 17.00

28. 10.-28. 10. pá 10.00 – 17.00

Severní zámek B (základní okruh)

Prohlídkový okruh vede privátními prostorami, v nichž byla obnovena původní výmalba, nástropní tapeta, parkety i kachlová kamna. Dochované a rekonstruované prvky navozují atmosféru z dob posledních majitelů zámku – Blücherů z Wahlstattu.

Návštěvní doba:

1. 10.-31. 10. so–ne 10.00 – 17.00

Oranžérie s okrasnou zahradou C

Zámecká novoklasicistní oranžerie z let 1825 až 1826 se nachází sto metrů od zámku. K elegantními přízemnímu objektu s vysokými okny přiléhal rozlehlý parter, ve kterém byly letněny citrusové dřeviny, vavřínové a palmové stromy, ale i další cizokrajná a domácí vegetace. Na oranžerii navazuje okrasná a bylinková zahrada se sadem.

Návštěvní doba:

1. 10.-31. 10. so–ne 10.30 – 16.00

28. 10.-28. 10. st 10.30 – 16.00

Teplo domova: technické zázemí raduňského zámku

Prohlídkový okruh představuje adaptaci letního aristokratického sídla v moderní a celoročně obývanou rezidenci. Vede do prostor mansard vestavěných na počátku 20. století, dále do půdních prostor i suterénu. Technické zázemí situované právě do suterénu umožnilo modernizaci a zkvalitnění života v raduňském sídle.

Návštěvní doba:

1. 10.-31. 10. so–ne 10.00 – 17.00

Noc duchů a strašidel aneb Halloween na zámku Raduň

Za okny se šeří a v potemnělém raduňském sídle ožívají příběhy dávné i nedávné minulosti. Ponořte se do tajemné atmosféry a zažijte mrazivou přítomnost našich nechvalně známých duchů a strašidel, vycházejících z temných koutů. Připravte se na vzrušující dobrodružství plné hrůzy i zábavy. Akce, která se na zámku koná v sobotu 11. listopadu od 15. 23 hodin, je vhodná pro dospělé a statečné děti.

