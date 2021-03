Na všechny tyto Vaše otázky a na celou řadu dalších Vám rádi odpovíme prostřednictvím elektronické on-line schůzky v programu Microsoft Teams dne 17. března 2021 ve 14 hodin, neboť přetrvávající nepříznivá Covid situace nám jinou formu setkání neumožní. O bližší informace k přihlášení do online schůzky v Microsoft Teams si pište na e-mail: anna.kodeda@1zsbr.cz



Termín zápisu do první třídy:

Z důvodu současné nepříznivé epidemiologické situace bude zápis do prvních tříd probíhat

elektronicky v týdnu od 6. do 10. dubna 2021 (úterý až sobota po Velikonočním pondělí).

S jakoukoliv možnou změnou termínu nebo formy zápisu budete včas seznámeni.

Vaše Jednička - Základní škola Bruntál, Jesenická 10, tel. 552 306 871

Dagmar Kudličková,

za ZŠ Bruntál, Jesenická 10