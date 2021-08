Poslední jmenovaný Michael Kukrle je rodák z Mohelnice a tam i vyrůstal. Je úřadujícím mistrem České republiky v silniční cyklistice, prošel si uničovskou cyklistikou, aby přes Favorit Brno zavítal do nejlepšího českého týmu Elkov Kasper.

Reprezentační trenér Tomáš Konečný pochází z Jeřmaň u Bouzova

Málokdo ví, že současný reprezentační trenér Tomáš Konečný pochází také z Olomouckého kraje, kdy jeho rodnou obcí je Jeřmaň u Bouzova a své první cyklistické krůčky prožil v loštickém týmu, aby si pak prošel také věhlasnou uničovskou cyklistikou, kde pod vedením legendárního trenéra Karla Křivánka získal svůj první titul ČR, aby pak odstartoval svou hvězdnou kariéru i mezi dospělými.

V jeho realizačním týmu je však i jeden z velice oblíbených mechaniků Richard Šmída, který mimo jiné je i pořadatelem světového poháru na dráze Memoriálu Otmara Malečka. Tento zkušený mechanik pochází z Prostějovské cyklistiky, kdy rod Šmídů je v cyklistice již třetí generací. V cyklistice působil jeho táta a nyní je reprezentační mechanik i Martin Šmída junior.

Realizační tým doplňuje masér Michal Frantík, který pochází z vesničky Střeň, nyní žije v Olomouci a dětská léta si prožil jako cyklista také v uničovské cyklistice. Všichni tři, jak reprezentační trenér Tomáš Konečný, tak i Richard Šmída a Michal Frantík, spadají pod prostějovský tým.

Jak komentuje nominaci jeden z realizačního týmu Michal Frantík?

„Jsem rád za nominaci, upřímně jsem s ní nepočítal. Zažil jsem již jedny OH v Rio de Janeiro v Brazílii, kdy to byl tenkrát ohromný zážitek a díky mé vzdálené rodině, veslaři Miroslavu Vraštilovi ml., jsem se dostal i do zázemí OH. Nyní je to něco jiného. Jiná situace, speciální tím, že jsou přísná covid opatření a obrovská zodpovědnost nejen k týmu a olympijskému reprezentačnímu týmu, ale i k obyvatelům Japonska a všem kolem nás. Předpokládám, že jsem se vešel do nominace, protože reprezentační trenér v nás má důvěru, známe se již řadu let. V mládí jsme oblékali uničovský dres, kdy Tomáš byl ten úspěšnější a já šel svou, jinou cestou."

„Společně jsme se pak potkali, Tomáš jako závodník, já jako masér, po mém návratu (po téměř 7 letech) z fotbalového týmu v Kuvajtu a Tomáš z působení v Belgickém top týmu Domo Lotto v tehdejší profesionální stáji Ed' System ZVVZ pod vedením Jiřího Ženíška, následně pak u České reprezentace. Naše cesta se rozešla, když Tomáš šel do německého týmu T-Mobile a já do týmu PSK Whirpool Author HK."

„Mí ostatní kolegové z realizačního týmu jsou velice zkušení maséři, mechanici. Já jsem dnes především spolujednatelem a servisním technikem v mé rodinné firmě Effetec s.r.o., která vyrábí velkoplošné digitálmí UV LED tiskárny. Ale i tak jsme si na sebe všichni tři za tu řadu let zvykli a dnes tato práce není jen o konkrétní masérské práci, ale můžeme si pomoci i v dalších činnostech, které vyžadují jazykovou vybavenost a zodpovědnost. Jinak se těším, že uvidím Mirka Vraštila opět v lodi na OH (Mirek je také z Olomouce) a tentokrát si třeba zafandíme navzájem. Já jemu ve dvojskifu a on zase našim silničním cyklistům, i když to vypadá, že díky přísným podmínkám, jen na dálku.“

Mechanik Richard Šmída k olympijským hrám

„Pro sportovce i personál to je největší sportovní svátek, a proto je pro mě obrovská čest, že se mohu OH zúčastnit. Moc se do Tokia těším, i když podmínky díky covidu nebudou jednoduché, ale jsme připraveni. Myslím si, že jsme všichni sehraný tým.“

