Žáci ZŠ Jesenická se připojili k ekovýzvě a vybídli k dopravě vlastními silami

Základní škola Jesenická 10 v Bruntále se zapojila do tradiční celorepublikové podzimní eko výzvy Pěšky do školy! Jejím cílem je alespoň na týden zvýšit počet dětí i dospělých, kteří se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. Za fotografii i inspirativní tip děkujeme Dagmar Kudličkové.

Žáci vybídli k ekologické dopravě | Foto: Dagmar Kudličková

Čím méně aut přijede před naši školu, tím bezpečněji a příjemněji zde bude i pro Vaše děti. Už v pátek 23. září byly před naší školou vidět velké změny, a že se toho naši žáčci zhostili opravdu zodpovědně, je vidět na fotografii. S akcí je spojena i spousta dalších, především vzdělávacích doprovodných programů, které si starší žáci připravili pro ty nejmenší. Sledujte nás, uvidíte více, budeme Vás průběžně informovat. Hlavně se ale zapojte s námi a nastartujte i Vy svůj den chůzí do školy nebo do práce. Ušetříte auto i benzín, chůze vás probere, čerstvý vzduch naladí a na cestách bude bezpečněji. A budete se cítit skvěle. Váš Ekotým z Jedničky