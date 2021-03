Soutěžilo se ve třech kategoriích - A, která je určená žákům 6. tříd a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií, kategorie B, je určena žákům 7. tříd a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií a v neposlední řadě kategorie C, určená žákům 8. a 9. tříd ZŠ i gymnázií.

Do okresního kola se zapojili i žáci ZŠ Břidličná. Konkrétně v kategorii A, to byl Martin Volek, Jan Loukota a Tomáš Praslička. V kategorii B, to byla děvčata Michaela Urbanová, Markéta Zhánělová a Klára Hricová. V nejstarší kategorii nás zastupoval Martin Zaoral, Adam Zůbek a Jakub Hošek.

Všem soutěžícím patří poděkování za práci při hodinách společných příprav, ale i samostatné práce nad rámec běžné výuky. Nikdo z nich se neztratil.

Ale postoupil někdo do krajského kola? Obsadil tedy 1.- 3.místo v okrese? Ano, je to nádhera, do krajského kola, které se uskuteční 17. 3. 2021, postoupil ze 3. místa Tomáš Praslička v kategorii A. A ještě jeden obrovský úspěch, v kategorii B, se umístila Markéta Zhánělová dokonce na 1.místě.

Nádherný výsledek! Moc gratulujeme a přejeme hodně elánu a úspěchů v dalším kole Zeměpisné olympiády.

Květa Děrdová,

za ZŠ Břidličná