Body za obě části se sčítají, do okresního kola v Krnově postupují ti nejlepší. A komu se letos dařilo nejvíc? Jako první skončil Marko Lešnik z IX. A, na druhém místě je Daniela Vojáčková z IX. B, třetí příčku obsadila Veronika Šípková z IX. C. Úspěšnými řešitelkami byla děvčata z VIII. B Viktorie Zátopková a Nikola Skácelová. Z IX. B bodovali Anna Vojtková, Ela Kostrůnková a Adam Šidlík, v pozadí nezůstali ani Tobias Chlápek z IX. A a Nela Neuwirtová z IX. C.