Děti z bruntálské základní školy Jesenická 10 se na hodiny dějepisu těší, tvoří, chápou podstatu a souvislosti. To se daří zejména ve třídě VI. C, kde v minulých hodinách vyrobili bezvadnou „učební pomůcku“.

Společnými silami jsme postavili model vesnice z mladší doby kamenné. Trvalo nám to několik hodin, potřebovali jsme množství kartonů a papíru, větví, dalších přírodních materiálů a různých zvířecích figurek. Dalo nám to hodně práce, ale výsledek se povedl. Budeme si dobře pamatovat, jak se žilo v mladší době kamenné, jak pracovali hrnčíři, tkalci, zemědělci, jak museli spolupracovat a dělit se o práci, aby vše zvládli.

Vlastně – spolupracovali stejně jako my při tvorbě tohoto modelu. Nejen že jsme si znalosti a poznatky skutečně prožili a upevnili, ale také jsme si názorně vyzkoušeli, co je to fungující a spolupracující tým. Byly to bezva hodiny, na tom jsme se shodli i s paní učitelkou, která naši spolupráci, kreativitu a zápal pro věc také ocenila. A jak jsme celé dílo zvládli, to vidíte na připojených fotografiích.

Autor: Pavla Sovadinová, ZŠ Bruntál, Jesenická 10

