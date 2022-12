Žáci devítky vyrazili na Skřítek

Kdo by si myslel, že k výletům do přírody láká děti jen jarní a letní příroda, byl by na omylu. Nebo by jej z toho omylu vyvedli aktivní žáci 9. B ze základní školy Jesenická. Ti totiž tentokrát vyrazili na Skřítek a neodradilo je ani mrazivé ráno. Za příspěvek jim velmi děkujeme.

IX. B opět v akci, tentokrát na Skřítku | Foto: Dagmar Kudličková

Je páteční ráno, 18. listopadu rozlepujeme oči, při protahování ještě bezvládného těla v teplé posteli koukneme z okna… „Cože? To není možné, už zase?" Kdo pravidelně sleduje výlety s IX. B, musí se smát. Proč? Co výlet, to zataženo, sníh, mráz. Zima se nám prostě neustále lepí na paty. Nás však už nic po těch čtyřech letech nezaskočí! Odkládáme podzimní oblečení, které bleskurychle vyměňujeme za oteplováky, rukavice a kulichy. Ale co špekáčky? Vzít je s sebou, nebo nechat ležet dál v lednici? Odpověď je pro nás všechny jasná: „Bereme je." A tak se vydáváme za dobrodružstvím na Skřítek, do hvozdů a lesů Jeseníků. V prvních stopách lesní zvěře ve sněhu se brodíme i my na rozcestník Hvězda. Je krásně, padají první vločky, v lese ani živáčka… „Kluci, sežeňte dřevo!" zaznělo do ticha… Za chvíli už byla cítit vůně kouře, špekáčků a opečených rohlíků. Teplý čaj od maminek rychle mizel. Dobrá nálada nás provází i při zpáteční cestě domů. Páteční učení – neučení bylo prostě SUPER! Autor: žáci IX.B, ZŠ Jesenická 10, Bruntál