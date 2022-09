Svatý Václav – patron pivovarníků a sládků a festival zasvěcený tomuto lahodnému moku.

Nejenže na festivalu proběhne přehlídka úspěšných tuzemských pivovarů, které budou na místě svá originální piva točit (Bernard, Clock, Havlíčkův pivovar, Holba, Mad Cat, Litovel, Únětice, Zichovec), uskuteční se zde také první ročník Soutěže mladých sládků a domovarníků pod patronací prezidenta českomoravského Svazu minipivovarů a Cechu domovarníků.

Domovarníci, tedy všichni ti, kdo své pivo vaří doma, i mladí sládci, se v soutěži utkají o Josefův pohár na počest Josefa Svozila, muže, který přispěl k rozvoji Olomoucka, redaktora poslance říšského sněmu Rakouska-Uherska a mj. také zakladatele pivovaru Litovel.

Do soutěže byli pozváni všichni členové Cechu domácích pivovarníků, kterých je v ČR více než 1000. Možnost přihlásit se do soutěže a zaslat vzorky trvá do úterý 27. září. Na vítěze čekají zajímavé ceny ve formě sezonního pasu do areálu, knihy Josefův pivovar, sudu piva i pivovarských potřeb.

„Na místě, kde se letos pořádá festival, jsme při opravách našli prázdnou nepoškozenou pivní láhev z přelomu století z doby založení 1. českého akciového pivovaru Litovel a zde jsme položili základní kámen a připravujeme výstavbu pivovaru s kapacitou výroby vhodnou pro tento horský areál. Aktuálně ale veškerou energii věnujeme nadcházejícímu festivalu. Chtěli bychom, aby se z něj stala akce, na kterou se budou lidé vracet, i když doba je a bude náročná.“ doplnil Dušan Juříček, jednatel areálu Kraličák.

Více informací o festivalu i areálu naleznete na: www.mujkralicak.cz.

Vladimíra Mrázová

