Už nějaký pátek se s mužem věnujeme geocashingu. Kdo někdy zkusil jít k cíli podle GPS takzvaně za šipkou, ví, že je to někdy pěkný mazec.

Šipka jde prostě nejkratší cestou k určeným souřadnicím. Že může být pro člověka terén lehce o hubu, to je šipce upřímně úplně jedno. Tak jsme kolikrát prolezli pěkným roštím a kdovíčím, cestou necestou. Bylo mi okamžitě jasné, že tvůrci katastrálních map mají k turistům stejný vztah, jako zmíněná šipka.

Výzva mě lákala. Že bych se pustila do zdejších hvozdů sama, to jsem hned zavrhla. Péťa, ten by mě určitě rád doprovodil. Ale je to chlap a prosík. Já to chtěla zvládnout tak nějak po žensku.

No jo, ale kde najít ženskou, která v zimě poleze s holemi do přírody, podle čáry na mapě, v mokru, blátě po kolena a kdo ví, co nás může cestou potkat.

Opatrně jsem se zeptala Aničky Haderkové a očekávala jsem, že mě pošle tam, kde slunce nesvítí! A ejhle! Byla hned pro, ani přemlouvat jsem ji nemusela. Nabídli jsme i Šárce Macurové, jestli by se nechtěla zmazat blátem až za ušima a i ona byla hned pro.

No napadlo by vás, že najdu dvě stejně šílené ženské, jako jsem já, hned na první dobrou?

Vyrazily jsme až po čtvrté odpolední, děvčata si musela splnit pracovní povinnosti a já zatím naplánovala co a jak. První část vydala na 10,3 kilometru. Čas není důležitý. V plánu bylo do cíle pod Uhlířským vrchem dorazit se soumrakem.

Příroda nám nachystala tak krásné scenérie, že jsme se prostě kochaly a kochaly a nakonec dorazily za úplné tmy. A tak jsme se neplánovaně dočkaly úžasné hvězdné oblohy.

Cesta po hranici katastru vážně není pro slabší povahy, zvláště v zimním období nebo předjaří. Kluzký sníh, ještě klouzavější bláto, chvíli ostrý severák, potoky bez mostků, podmáčené louky, srázy, padlé stromy, maskované ledové laguny zničehonic zlověstně praskající, podobné laguny - pro změnu močůvkové potmě a podobné vymoženosti. Zkrátka snové podmínky každé ženské.

Moc děkuji svým parťačkám, že do toho se mnou šly, navíc bez slůvka stížností na cokoliv. Vážně jste holky do nepohody. A už dlouho jsem se tak nenasmála. Skvělá akce se vším všudy.

Od vytyčeného cíle nám vyšel naproti i náš Nordic walking mentor. Jako správný chlap nás doprovodil v posledním kilometru a odvezl nás zpět do teplíčka domovů.

Vendy Marková