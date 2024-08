Muzeum silnic ve Vikýřovicích si připomíná letošních 120 let od založení Autoklubu České republiky.

„Z Prahy, přímo z klubového domu v Opletalově ulici, jsme přivezli výstavní panely a několik exponátů - prvorepublikových ročenek, odznaků, ale i součástky starých automobilů, jako jsou tachometry, žárovky, svíčky nebo klíče. Výstavu jsme doplnili našimi vlastními sbírkovými předměty – mapami, které autoklub za první republiky vydával. Máme také poměrně bohatou sbírku odznaků, vystavili jsme i část sbírky vlaječek, které dokumentují spíše novější historii, kdy byla organizace motoristů součástí tehdejšího Svazarmu,“ informovala o výstavě kurátorka Karla Pospíšilová.

Výstava o historii Autoklubu České republiky je instalována v malém výstavním sále Muzea silnic. V přednáškovém sále čeká na návštěvníky překvapení v podobě prezentace jednoho z našich významných regionálních motoristických podniků – slavného veteránského Kolštejnského okruhu, závodů historických silničních motocyklů a sidecarů. Zdejší pobočný spolek Autoklubu ČR, Moto klub Šléglov v AČR, pořádá letošní XXVI. ročník o víkendu 14. a 15. září 2024.

Výstavu je možno zhlédnout do 27. září. Otevírací doba je od úterý do soboty od 9 do 16 hodin. Jinou dobu návštěvy je možno domluvit telefonicky nebo e-mailem.

Výstava ke 120 letům Autoklubu České republiky v Muzeu silnic ve Vikýřovicích na Šumpersku.