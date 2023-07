Dějiny Krnova poznaly mnoho pozoruhodných osobností, jejichž osudy postupně zmizely z paměti lidí. Minulý měsíc by se dožil sto deseti let Viktor Kačer, jehož osobnost k historii Krnova patří. Narodil se v Děhylově. Po vystudování byl zaměstnán u Okresního osvětového sboru v Opavě, byl hercem v Divadelním ochotnickém spolku Opavy.

Viktor Kačer. | Foto: se souhlasem, Miroslava Šimarová

V listopadu 1937 nastoupil na poště v Opavě, odtud byl poslán jako mladý poštovní elév do pohraniční Vidnavy. Po roce byl přeložen do Krnova jako poštovní aspirant. V Krnově žilo více občanů české národnosti, a tak se mohl věnovat svým zálibám v kultuře, divadlu.

Po záboru Sudet se Češi museli urychleně odstěhovat z tohoto území do okleštěného Protektorátu Bohnem un Mahren. Všichni státní zaměstnanci byli přeloženi do vnitrozemí. Viktor Kačer byl přeložen do Jihlavy. Tam se také hned zapojil mezi divadelní ochotníky.

V roce 1939 byl přeložen do Čáslavi, kde se oženil a narodila se mu dcera. Německý pracovní úřad jej zařadil na nucenou práci do Plavna v Německu, tehdy nazývaného Říše. Po návratu z Německa na konci války, se zapojil do odbojového podzemního hnutí.

Když skončila válka s nadšením se vrátil domů do rodného a milovaného Slezska „budovat pohraničí“, jak se tenkrát říkalo. Získal místo na poště v Krnově. V té době se zdejším kraji hovořilo jako o „divokém západě“. Ve Slezském domě se střílelo. Na náměstí byly vypálené polorozbořené domy a obchody, nádraží vyhořelé.

Pomáhal obnovovat kulturu, národní výbor, angažoval se v politice, zpočátku i v KSČ, debatoval, organizoval, zařizoval. Od ledna 1946 působil dobrovolně jako Osvětový referent MNV Krnov. Dopisoval do novin do Svobody a Hraničáře. V Krnově se mu pak narodily další dvě dcery a syn.

Dne 15. listopadu 1948 byl Viktor zvolen předsedou Místního národního výboru Krnov. V té době mu bylo 36 let. Za rok na to 18. března 1949 mu byl předán Štefánkův pamětní odznak a Zlatý odznak Karla IV za zásluhy. V roce 1949 prosadil dobrý nápad, aby bývalý Střelecký dům byl využit pro děti a mládež.

Střelecký dům byl po válce značně zdevastován. V tomtéž roce na podzim byl otevřen jako druhý Dům pionýrů a mládeže v České republice. Do současnosti slouží dětem a mládeží, i když pod jiným názvem.

V roce 1950 pozval členy Národního divadla s představením „Hrdinové okamžiku“. Herce hostil většinou doma a za své peníze. To se však nelíbilo některým funkcionářům na OV KSČ a MNV.

Za velmi zvláštních okolností byl odvolán z funkce starosty a zároveň byl vyloučen i z KSČ. V odůvodnění znělo: „Sklouzl na maloměšťáckou platformu, ztratil částečně třídní charakter, důvěru dělnické třídy, stýkal se s nedělnickými živly, dokonce i s umělci, je doporučen do výroby, aby znovu nabyl důvěru“.

Viktor Kačer.Zdroj: se souhlasem, Miroslava ŠimarováNastal život změn zaměstnání a střídavé propouštění na příkaz OV KSČ. Pracoval v Kovoslužbě Ostrava jako montér. V Nové Huti K. Gottwalda v údržbě. V Antikvariátě v Opavě. V listopadu 1955 se stal instruktorem kultury a osvěty v Posádkovém domě armády Opava.

Na základě nařízení ministra národní obrany pro věci politické a na doporučení OV KSČ Krnov mu byl opět zrušen pracovní poměr. Práci našel v Závodech SKN jako referent odbytu.

V té době nacvičil s krnovskými ochotníky Baladu z hadrů od Voskovce a Wericha. Napsal a režíroval estrádu Loď dobré nálady s hudbou učitele Josefa Kovaříka. V programu účinkoval orchestr Závodního klubu ZSKN vedený dirigentem Karlem Fabiánkem. Estráda měla velký úspěch zejména satirická píseň „Tam v Krnově na Cvilíně stojí rozhledna, a to co se pod ní děje, každý rozezná“.

Vtipy na poměry v Krnově vyvolaly nevůli mocipánů, další reprízy nebyly dovolené. Zabaveny a zakázány byly i rozhlasové hry, které Viktor Kačer napsal: „Vždyť jsme jen jednou na světě“, „My to rozjedeme“ a mnoho dalších.

Mnohokrát si podával žádost o práci v Domě osvěty v Krnově, ale místní funkcionáři ho nechtěli. Hledal práci v kultuře, která ho bavila. Nakonec sehnal v roce 1956-57 místo daleko od domova jako programový ředitel v Oblastním divadle v Trutnově.

Po zrušení divadla už nechtěl pobývat daleko od rodiny, vrátil se do Krnova zpět na Poštu. Režíroval Zahradní slavnost Václava Havla. Velký úspěch měla inscenace Babičky. Stál s Karlem Máčkem u zrodu Krnovského divadelního máje známého po celé republice. V roce 1967 zemřel předčasně na mozkovou mrtvici ve věku 54 let.

Miroslava Šimarová