Výchozí bod jsme měli od nádraží v Jeseníku, kde jsme zaparkovali. Na autobus, kterým jsme se chtěli nechat vyvézt nahoru do lázní jsme spolu s dalšími lidmi čekali marně. Zdatnější část party šla tedy pěšky a hezčí část byla vyvezena panem L. autem. Samozřejmě, jak jsme opustili zastávku, autobusy se najednou začaly rojit jeden za druhým.

Pěší byli moc rychlí, ani jsme se nestačili dost zatočit na vyhlídkových lavičkách a už jsme byli voláni do akce.Směr balneo chodník. Nakonec jsem poctivě prošla všechna stanoviště jen já. Bylo to moc příjemné. Tedy ty vany na ruce jen napoprvé, pak už se ta ledová voda snášela hůř. Tady sluníčko alespoň trošku ohřát vodu nemá šanci. Když už jsem byla dostatečně vymáčená, vyrazili jsme na trasu.

Směr Lázně Lipová, a pak zase zpět do Jeseníku přes Bobrovník. U pramenů byla zastávka, ochutnávka a doplnění lahví. Cesta to byla krásná, většinou ve stínu lesem, počasí akorát. V Lipové jsme si udělali občerstvovací zastávku na Rychtě. A pak už nás nemohl Petr udržet, spěchali jsme, celí natěšení na uzená žebra na kolibě v Bobrovníku, která nám předtím slíbil.

Trasa byla dlouhá 15 kilometrů, tak akorát, aby nám příjemně vyhládlo. Žebra byla luxusní, masíčko se jen rozplývalo na jazyku. Kdo neřídil, zalil je zdejším prima pivem zvaným Huhňák.

Vyrazili jsme krásnými pěšinami k Jeseníku. Pěšiny plynule přešly ve vyasfaltované cesty, které se klikatily mezi rozlehlými areály zdejších firem. Tady jsme maličko ztratili cestu a tak jsme prostě šli směrem k městu. Tak se stalo, že jsme se najednou ocitli v areálu jakési zřejmě stavební firmy, která byla oplocená jen z jedné části, za zamčenou branou a konec plotu v nedohlednu.

Nu což, to je chvíle, kdy je potřeba vylepšit příběh o nějaký veselý bláznivý prvek, aby bylo potom nač vzpomínat a co vyprávět. Nějakou veselou příhodu z natáčení.

Petr hbitě bránu přelezl, aby zkontroloval, zda na druhé straně nečíhá nějaké nebezpečí. Třeba nějaká divoká zvěř. Děvčata odhadla, že jsou dostatečně štíhlá na to, aby bránu podlezla. Začaly k tomu přemlouvat i mě. Já ale překážky zásadně nepodlézám! Tentokrát jsem udělala výjimku a zkusila to, aby neřekly, že trhám partu. Ta škvíra byla prostě malá.

Tomu by ste nevěřili, jedna kamarádka, podotýkám, že pak už bývalá, se mi rozhodla pomáhat tím, že se snažila tlakem mé krásné tělíčko zploštit a zplacatit. Odolala jsem, má v ručkách příliš málo síly. Přispěchal mi na pomoc gentleman pan L. Půjčil si dvě palety a udělal mi pohodlné schodky nahoru i dolu z druhé strany. Pak palety vzorně uklidil na své místo. Já to v pohodě přelezla, nahoře se lehce kymácela a dělala, že je to fakt fuška, aby si ty hubeňourky dole nemyslely, že je to jen tak! No taky jsem musela být trošku opatrná, nechtěla jsem si na těle vyrobit víc dírek, než kolik jich pán bůh vymyslel (pochopíte za chvíli).

Pan L. přelezl bez pomoci, je to chlapák. Tedy když jsem ho pozorovala, měla jsem chvíli obavy o jeho rodinné klenoty. A teď prosba pro majitele napůl oplocených areálů. Když už máte pozemky, u kterých člověk nemá z čeho poznat, že vlezl na soukromý plac a najednou zjistí, že je za plotem tak tomu uzpůsobte bránu. Navařit nahoru ostré bodce 15 centimetrů vysoké a ještě je vyzdobit ostnatým drátem je od vás velmi necitlivé. Přiložený žebříček by taky nebyl od věci.

Fotodokumentaci jsem z této akce nepořídila, jistě mi to prominete.

Zbytek cesty už byl takový fádní, bez dalších dobrodružství. Vyzvedli jsme auta a přesunuli se ubytovat do Ekocentra Rychleby, kousek za Javorníkem. Omrkli jsme si pokoje a vyrazili do Javorníku na večeři a posezení s krásným výhleden na zdejší zámek.

Autor: Vendy Marková