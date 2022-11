Po dvou covidových letech, kdy byl závěr seriálu negativně ovlivněn vládními opatřeními, se konečně podařilo letošní ročník řádně dokončit a po dojezdu závodu vyhlásit i celkové pořadí seriálu. Celkovým vítězem se stal již počtvrté bývalý cyklokrosový reprezentant a výborný silničář Petr Hampl (Pells), který je absolventem zaniklého vrbenského Sportovního gymnázia a odchovancem trenéra Vlastimila Mlynáře. Ten je ředitelem a organizátorem Kolárna Oderského poháru a již v úvodu sezóny představil hlavní myšlenku tohoto seriálu: „Kalendář je sestavován tak, aby závody doplňovaly kalendář TOI TOICupu a aby se zde především mládež mohla připravovat na závody vyšších kategorií. Pro veterány je to naopak po zániku Českého poháru masters jediná možnost, kde si na Moravě zazávodit. V letošním roce se podařilo uspořádat deset závodů, první závod byl zároveň otvírákem cyklokrosové sezóny u nás, konal se 10. září v Rohově.“

Rohovský závod po několikaleté odmlce uspořádal bývalý cyklokrosový reprezentant Matěj Lasák, po Rohově následovaly závody v Zábřehu, Jeseníku, Vrbně, Krnově, Náměšti na Hané, Ostravě a Staré Vsi. Staroveské dny cyklistiky byly zároveň nejobsazenějšími závody letošního ročníku. Ve dvou závodech, které se konaly první listopadový víkend, se do závodu postavilo jak v sobotu, tak i v neděli 200 startujících.„Především start první vlny, kdy společně startují kategorie žáků, žaček, kadetek, žen masters a mužů masters na 65 let, vypadal lehce děsivě – do závodu odstartovalo rekordních 75 závodníků, s ohledem na výkonnostní rozdíly se však pole velice rychle roztáhlo a nenastal žádný problém s propustností trati.“ podotkla rozhodčí Alena Mlynářová. Pořadatel závodu Pavel Nepraš byl velice potěšen, že pozvání na závod přijali cyklokrosaři ze Slovenska a Polska, diváky pak nadchlo, když tradičního komentátora Tóňu Ištvána u mikrofonu v nedělním závodě kadetů vystřídal famózní slovenský sportovní komentátor Roman Barenyi.

V celkovém pořadí Kolárna Oderského poháru figuruje 427 jmen závodníků, kteří se zúčastnili alespoň jednoho závodu. Nejstarším účastníkem letošního ročníku byl zakladatel Oderského poháru Miloslav Mlynář, který i přes zdravotní problémy neodolal a zazávodil si na tradiční trati v areálu Černé Opavy ve Vrbně pod Pradědem. Stal se tak prvním závodníkem v kategorii nad 75 let. „Jako zakladatele seriálu mě těší především přibývající počet startujících v mládežnických kategoriích. Oderský pohár se stále drží svých zásad – pořádat jednoduché závody pro všechny, převážně na rychlých tratích bez extrémů, v mnoha závodech se po domluvě s pořadateli pro mládež zkracuje okruh tak, aby se vynechaly náročné pasáže. Stále odoláváme tlaku rodičů s jejich požadavky na řazení se na startu, což by závody zbytečně časově prodlužovalo. Pokud bude závodník startovat neustále z první řady, kde se potom naučí předjíždět? I toto je jednou z dovedností, které se cyklokrosař musí naučit, pokud chce v cyklokrosu uspět,“ vysvětluje dlouholetý trenér Miloslav Mlynář.

Nejúspěšnějšími v 21. ročníku Kolárna Oderského poháru byli ve čtrnácti hodnocených kategoriích (kompletní výsledky včetně výsledků jednotlivých závodů najdete na www.acsvrbno.estranky.cz ):

Žákyně: 1. Sítková Linda (ACK Stará Ves n.O.), 2. Klučková Hana (DK BikeShopRacing Team), 3. Škubalová Sára (Tufo CZ Otrokovice)

Žáci: 1. Klučka Václav, 2. Mucha Samuel, 3. Axman Matěj Maxim (všichni DK BikeShopRacing Team)

Kadetky: 1. Krátká Zuzka (Force Team Jeseník), 2. Bukovská Barbora (DK BikeShopRacing Team), 3. Gottwaldová Amálie (CP Team)

Kadeti: 1. Mušálek Jakub (Head Pro Team Opava), 2. Tesařík Jakub (MapeiMerida Kaňkovský), 3. Škubal Filip (Tufo CZ Otrokovice)

Juniorky: 1. Míčková Magdaléna (Sportcomplex Břeclav), 2. Rupová Dominika (CK Feso Petřvald), 3. Motyčková Sára (DK BikeShopRacing Team)

Junioři: 1. Zapletal Jan (MapeiMerida Kaňkovský), 2. Hyneček Jan (Tufo CZ Otrokovice), 3. Kubina Štěpán (SK Jiří Team Ostrava)

Ženy: 1. Bravencová Denisa (CykloTeam Kolárna), 2. Bajgerová Nikola (Atom DeweloperWroclaw), 3. Krutílková Kateřina (BikeProRacing)

Muži: 1. Hampl Petr (Pells), 2. Říman Jakub (TJ AŠ Mladá Boleslav), 3. Polášek Ondřej (Bike 2000)

Masters ženy 35+: 1. Tokarčíková Michaela (Píšť Na Pohodu), 2. Wasiel Joanna (Bienasz Team), 3. Maráčková Pavlína (SK Jiří Team Ostrava)

Masters ženy 45+: 1. Chmurová Šárka (Max Cursor), 2. Jaklová Ivana (CK Hobby Bohumín), 3. Husičková Zdeňka (Orlík Orlová)

Masters muži 35+: 1. Klakurka Václav (AD Team), 2. Axman Marek (DK BikeShopRacing Team), 3. BienaszMaksymilian (Bienasz Bike)

Masters muži 45+: 1. Hastík Kamil (Force KCK Zlín), 2. Frýzl Martin (TJ Jiskra Jaroměř), 3. Dedek Aleš (AD Team)

Masters muži 55+: 1. Kovářík Ivo (DK BikeShopRacing Team), 2. Lehký Milan (Cyklo Bendl), 3. Zmuda Jan (Krnov)

Masters muži 65+: 1. Banasinski Waldemar (Brower Fortuna), 2.Kukula Zdeněk (CykloTeam Kolárna), 3. Kotas Pavel (CK Frenštát).

Závěrem bych rád tlumočil pozvánku Petra Chaloupky, který byl v minulých letech rovněž pořadatelem závodu Oderského poháru, na Mistrovství republiky mládeže v cyklokrosu, které se koná 10.-11. prosince 2022 v Rýmařově na trati ve sportovním areálu Flemda.“ uzavřel ředitel seriálu Vlastimil Mlynář z pořadatelského ACS Drak Vrbno.

Autor: Alena Mlynářová

