Úvodní slavnostní inaugurace se 1. října po deseti letech symbolicky vrátí na místo, kde Týden čtení dětem začínal, do Českého Těšína. První říjnový den je na programu také křest videoklipu režiséra Petra Němečka k písni textaře a skladatele Jiřího Krhuta Budu jejich ochráncem, kterou společně nazpívali známí interpreti. A ještě v předvečer inaugurace, tedy 30. září, dostane prostor letošní novinka – Filmový večer s besedou s atraktivními hosty.

Slavnostní inaugurace 10. ročníku Týdne čtení dětem přivede 1. října do Kass Střelnice v Českém Těšíně youtubera, vlogera, moderátora a dabéra Kovyho, hudební a pěvecké Duo Vrámoll, herečku Moravskoslezského divadla v Ostravě Ladu Bělaškovou a herce oblíbeného scénického čtení LiStOVáNí. Průvodcem programem pro děti z místních základních škol bude herec a moderátor Lukáš Hejlík. Filmový večer s besedou 30. září od 17.00 v kině Central v Českém Těšíně nabídne promítání krátkých filmů studentů FAMU, včetně oceněného animovaného filmu Dcera Darji Kaščejevové. Následně moderátorka ostravského Českého rozhlasu Kateřina Huberová otevře besedu na motivy filmů o tématech, jako jsou rodina, děti, vztahy v rodině, děti a média ad. Pozvání přijali hokejový trenér, mentální kouč a autor několika knih Marian Jelínek, youtuber Karel Kovář, známý jako Kovy, klinická psycholožka Lenka Dostalíková.

„Čtení jsou emoce a citová výchova. Znáte to – s hrdinou knihy pláčeme, smějeme se, držíme mu palce, vciťujeme se do něj, stává se naším kamarádem a parťákem. Děti a teenageři se tak učí napojit se na druhého a pozorně ho vnímat, což se jim jednou bude hodit ve vztazích. A navíc – předčítáte jen tomu, koho máte rádi. I když se mezi vámi během dne událo cokoli, čtení to všechno uhladí, je v něm i moment smíření. Uhladí a pohladí," říká Eva Katrušáková.

Týden čtení dětem je každoročním vrcholem celonárodní osvětové kampaně Celé Česko čte dětem, největší svého druhu u nás. Kampaň se zaměřuje především na podporu emočního zdraví dětí a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Odborníci se shodují, že předčítání rozvíjí znalosti, paměť a představivost, rozšiřuje slovní zásobu, učí děti myšlení a má řadu dalších jednoznačně příznivých efektů. Stačí 20 minut denně. Každý den.

Pavlína Kotschi