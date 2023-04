Už 2. ročník turistického pochodu kolem řeky Bečvy pod názvem Přerovské mosty aneb …a zase na Strojař se uskuteční v sobotu 15. dubna.

2. ročník turistického pochodu kolem řeky Bečvy v sobotu 15. dubna. | Foto: Oldřich Smékal

Trochu s obavami vyhlíželi pořadatelé k prvnímu ročníku pochodu v loňském roce. Každá nová akce a obzvlášť po dlouhém covidovém omezení je tak trochu krokem do neznáma.

Skutečnost však předčila všechna očekávání. Po přerovských mostech a dále do muzea v Prosenicích vyrazilo na 280 účastníků, důkazem byla fronta nedočkavých turistů na startu pochodu U červené kočky.

Velmi pozitivní je účast dětí a mládeže ve věku do 18 let. Z celkového počtu to byla více jak jedna třetina. I z těchto důvodů zařadili pořadatelé pochod do sekce rodinné turistiky v rámci Klubu českých turistů.

Můžete se vydat na dvě trasy, první má 6 kilometrů a druhá je dlouhá 16 km.

Také v letošní roce mohou turisté vystoupit na střechu hotelu Strojař - samozřejmě až po absolvování povinných kontrol na všech mostech.

Start pochodu bude od 8 hodin symbolicky v areálu vinárny U Červené kočky, který se nachází v těsné blízkosti dominantního Tyršova mostu. V cíli akce (V-KLUB na Palackého ulici) budou turisté očekávání od 11.30 hodin. Zde také obdrží pamětní list a k zakoupení budou turistické suvenýry.

U příležitosti akce byl vydán tematický turistický odznak TTO Přerovské mosty

Turistický pochod Přerovské mosty je, stejně jako v roce předešlém, podporován Městem Přerov a Olomouckým krajem

Srdečně zveme všechny naše příznivce.

Oldřich Smékal,

Klub přátel turistiky a sportu Přerov

