V kombinaci s travinami a dalšími kvetoucími lučními bylinami, se sluncem, jehož za obzor zapadající paprsky se prodírají bouřkovými mraky, tvoří paletu barev, tvarů, světel a stínů, která potěší nejen oko fotografa.

Dnes se, milí čtenáři, společně vypravíme do obce s necelou tisícovkou obyvatel, nacházející se v místech, kde poslední kopce Oderských vrchů noří se do širokých rovin úrodné Hané.

Nebudu se ale rozepisovat o historii Veselíčka, ani o jeho pamětihodnostech. Má sice krásný zámek i park, mě však tentokrát zaujaly rozlehlé sady rozkládající se na ploše několika hektarů hned za posledními domy nad obcí.

Od zvoničky stačí vystoupat lesní cestou poměrně prudký kopec a záhy se po pravé straně objeví první ovocné stromy. Vysečené zelené pásy se tady střídají s řadami višní a třešní ve žlutě zářících pruzích odkvetlých travin.

Na stromech, zvláště těch přistíněných většími sousedy, stále ještě visí poslední plody z letošní úrody. Poslouží už jen jako potrava ptákům, kteří zde nacházejí příhodné podmínky k životu, podobně jako celá řada jiných živočišných a rostlinných druhů.

Je krásné vnímat to ticho podbarvené jen šuměním listí a zpěvem ptáků. Moc lidí tady nepotkáte. Snad i proto je to místo zajímavé a má svoje kouzlo.

Přesvědčte se ale sami. V galerii naleznete fotografie z prvních dvou týdnů letošního července, navíc také jednu z loňského roku ukazující zdejší zámek. I kvůli němu a přilehlému zámeckému parku stojí za to Veselíčko navštívit.

Pokud sem zavítáte, udělejte si čas a po procházce parkem se třeba nechte vést žlutou turistickou značkou nahoru do kopce. Dovede vás k pomníku připomínajícím na bojišti padlé a ve zdejší polní zámecké nemocnici zemřelé vojáky v napoleonských válkách.

Odtud jsou sady jen, co by kamenem dohodil. Projděte se jimi a pak klidně pokračujte dále na Zámecký kopec. Cesta kolem lomu vás pohodlně dovede zpátky do obce.

Procházka sady i turisticky značená trasa nabízejí mimo jiné i zajímavé výhledy do kraje.

Nejen hrad Helfštýn, ale i podél Bečvy ležící Hranice, Lipník a Přerov jsou odtud hezky viditelné.

Karel Machyl

