V úvodu vyzve k tanci a zpěvu valašská kapela Rockoví Lišáci. Barva hlasu jejího frontmana Pavla Zdráhala je věrně podobná rockerovi Jiřímu Schelingerovi. Během vystoupení zazní nejen jeho skladby, ale i celá mozaika českých hitů od Katapultu, Turbo, Václava Neckáře, Karla Gotta, Kamila Střihavky nebo Arakainu.

Pozvání přijaly i další dvě špičkové kapely. Tou první je Rolling Stones Revival Brno, která slibuje autentické vystoupení plné zběsilé choreografie a rebelských kostýmů, přesně jak jsme u „Stounů“ a Micka Jaggera už 60 let zvyklí.

Celý večer pak zakončí AC/DC revival. Je to nejstarší český tribute celosvětově slavné australské party, který peckami Highway to Hell, Rock N Roll Train nebo Back In Black přivede určitě rockové fanoušky do extáze.

Vstupenky na Revival Invazi je možné zakoupit online na SMS ticket a stojí 250 korun v předprodeji, v den konání cena vstupného poskočí o padesátikorunu. Začátek hudebního programu v Pavlínině dvoře je od sedmi hodin večer. Více informací najdete na www.dksumperk.cz.

Autor: Michaela Horáková