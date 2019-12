Adventní čas – nejkrásnější období celého roku. Kouzelná atmosféra vládne na každém kroku. A tak jako kapr a bramborový salát patří na slavnostní tabuli, tak i Staročeský vánoční jarmark na Jedničce, který připravujeme již od roku 2007, je tradiční neodmyslitelnou součástí předvánoční nálady.

Staročeský vánoční jarmark na Jedničce | Foto: Dagmar Kudličková

Děkujeme všem, kteří jste si v úterý 10. 12. 2019 udělali nejen čas pro sebe, ale i vaše ratolesti a nás. Vaše hojná účast svědčí o tom, že ani v dnešní hektické době si nenecháme vzít to nejhezčí, co s sebou adventní čas nese, a to je čas strávený s druhými.