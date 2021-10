Na závěr kurzu se uskutečnila oblíbená tombola. Poslední večer jsme navštívili hudebním vystoupení kapely Monáda zpěv paní Helena Kostelníková, bylo to krásné zakončení sociálně rehabilitačního a rekondičního kurzu pro nevidomé a slabozraké

Na programu byla komentovaná prohlídka obce pod vedením paní Ing. Tomečkové. Následovala návštěva zámku Náměšť na Hané s komentovanou prohlídkou, dále návštěva Galerie Zdeňka Buriana. Součástí programu byl i koncert duchovní hudby v opraveném interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie byl to pro všechny krásný zážitek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.