Následná návštěva kaple Charitního centra sv, Kláry a malba křížové cesty byla pro členy krásným duchovním zážitkem, poté následovala procházka areálem, kde se nacházela čerstvě narozená jehňátka. Na podporu Charity Hrabyně si členové nakoupili Hrabyňské lázeňské oplatky v 6 příchutích

Po celou dobu výletu svítilo sluníčko, panovala dobrá nálada a byl to pro členy krásný zážitek.

Víčky může Charitě Hrabyně přispět i široká veřejnost, a to v místech, kde se dílny nacházejí: Sídlo organizace Hrabyně 212, Hrabyně, od 9 do 15 hodin, Dílna KOBLOV, Podsedliště 73/415 Ostrava Šilheřovice - Pracovní doba od 08 do 14 hodin nebo

Dílna a Pošta Partner Polanka nad Odrou 1. května 1136, Ostrava Polanka nad Odrou, Otevírací doba pošty od 9 do 11 a od 13 do 17 hodin.