Kristina neustále koncertuje a hrála na většině známých jazzových událostí včetně Jazzahead! v Německu, Bimhuis v Nizozemsku, Montreux Jazz Festivalu ve Švýcarsku, Steyr Jazz Festivalu v Rakousku a na dalších.

V roce 2016 získala Barta 1. místo ve skladatelské jazzové soutěži, která se konala v České republice. Její trio se dostalo do finále soutěže Euroradio Jazz Competition 2016 v Nizozemsku. Kristina je také vítězkou soutěže Powiew Mlodegu Jazzu 2017 v Polsku, kde získala individuální cenu za hru na klavír.

V roce 2017 vydala Barta na rakouském labelu Alessa Records své první album EMA29, v roce 2021 následovalo allbum Love and Passion. Kristina Barta přijede se svým novým kvartetem v úterý 15. listopadu do Městského divadla v Bruntále, kde spustí svoji nálož emocí v 19 hodin. Fanoušky čeká i nové album Endless questions and answers (tedy Nekonečné otázky a odpovědi). To plánuje natočit na konci tohoto roku. Album obsahuje nové skladby, které Barta napsala během pandemie. Následovalo těhotenství a rané mateřství. Změny napříč lidskou společností. Otázky a odpovědi v úzkosti. Hledání vlastních hranic.

Na podiu fanoušci uvidí kapelu ve složení Kristina Bárta – klavír, Nela Dusová – tenorsaxofon, Peter Korman – kontrabas, Marek Urbánek – bicí.