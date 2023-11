Skautský oddíl Krnovská trojka K3 funguje dvacet let. Uspořádali přes 2000 akcí

Skautský oddíl Krnovská Trojka slaví 20 let existence. Za 20 let činnosti oddíl uspořádal více než 2000 akcí. Oddílových schůzek, výprav do různých koutů republiky, táborů, zahraničních expedic a dobrovolnických aktivit.

Skautský oddíl Krnovská trojka K3 funguje dvacet let. | Foto: Michael Cestr, se souhlasem

Příběh skautského oddílu se začal psát v říjnu 2003. Základem byla družina Svišťů, která se záhy rozšířila o další členy. Oddíl zpočátku vyrážel především do blízkého okolí Krnova a do Jeseníků - víkendy trávil na loveckých chatách či na oblastních setkáních skautů. První velkou mezinárodní zkušeností se stalo středoevropské jamboree Orbis v roce 2006. V roce 2007 slavilo světové skautské hnutí 100 let - Krnovská Trojka byla skautským ústředím vybrána spolu s několika dalšími českými oddíly k reprezentaci na Staroměstském náměstí v Praze na akci Šátková slavnost století. Celá Praha se tenkrát proměnila ve skautskou metropoli - svůj skautský šátek získala dokonce i Petřínská rozhledna. Svatomartinská pouť v Krnově provázela mše svatá a přijel i svatý Martin Oddíl K3 reprezentoval Velkou Británii, kolébku skautingu a pro veřejnost si připravil celou řadu aktivit - tradiční britské pokrmy, anglické hry či divadelní scénku ze skautské historie - oficiální návštěvou nás poctila i britská velvyslankyně. Vrcholem roku bylo světové skautské jamboree v Anglii s účastí 40 tisíc skautů… Rok 2008 přinesl pro oddíl velké změny - Krnovská Trojka se osamostatnila a naším novým skautským domovem se nám na dalších patnáct let stala Bauerova Sokolovna. V září 2008 oddíl uspořádal první ročník akce Křížem krážem republikou - náročného 24hodinového železničního závodu. Střední škola průmyslová Krnov je nejlepší na Bruntálsku Akce Křížem Krážem se postupem času zařadila mezi největší skautské a cestovatelské akce u nás s každoroční účastí až osmi stovek cestovatelů. Oddíl každoročně vyráží na celou řadu velkých výprav, při kterých navštěvuje nespočet zajímavých míst nejen v rámci Česka, ale i střední Evropy - velkoměsta, národní parky či památky UNESCO. Specifikem oddílu je, že každý rok pořádá tábor na jiném místě - jeden rok na Orlíku, další v Jizerkách či v Bílých Karpatech. Mezi nejoblíbenější destinace dlouhodobě patří Slovensko, kde jsme prožili desítku skautských táborů a expedic a seznámili se tam se skauty z Ružomberoka. Velkou mezinárodní zkušeností byla také účast na Bratislavských skautských dnech či společné akce se skauty z Głubczyc. Před sto lety Krnov vítal devět nových zvonů pro katolický i evangelický kostel Mezi dalšími akcemi vynikají speleologické expedice ve veřejně nepřístupných jeskyních Moravského krasu. Oddíl se také pravidelně účastní skautských setkání a závodů. Největší úspěch zažil na Lobinově závodě v roce 2014, kde družina Jestřábů získala první místo. Úspěch zažila Krnovská Trojka také na Sportovních hrách v Pardubicích v roce 2018 - na této skautské “olympiádě” se skauti utkali v mnoha disciplínách - od atletiky přes horolezení, plavání či florbal a domů přivezli několik zlatých medailí. Důležitou součástí činnosti jsou environmentální aktivity - oddíl spolupořádal kampaň Krnov - město stromů v roce 2008 a během následujících let se podílel na výsadbě stromů v okolních lesích i v genofondovém sadu. Uspořádal také sedm ročníků akce Ukliďme Krnov, do kterých se každoročně zapojily desítky dobrovolníků a podílí se i na městské akci Putování ke studánce. Přátelské setkání českých a polských 'Volyňáků' v Hlubčicích Skautským oddílem K3 prošla za 20 let spousta členů, z nichž někteří v něm strávili i více než deset let. Členství v oddíle přineslo nejen vzpomínky na celý život, ale především silná přátelství. Co je to skauting?

Cílem skautingu je všestranný rozvoj osobnosti dětí - po fyzické, duševní i duchovní stránce, zvyšování fyzické kondice, vytrvalosti, samostatnosti i týmové spolupráce, důraz je kladen na pomoc druhým a fair play. Děti si ve skautském oddíle osvojí řadu užitečných dovedností - například orientaci v terénu, přežití v přírodě či první pomoc, ale nejdůležitější je parta dobrých kamarádů. https://krnov.svazskautu.cz