Je jaro a my jsme se začali hodně hýbat. Výpravy máme v oddíle moc rádi, tak jsme začali hodně putovat po okolí Krnova. Z našich toulek jsme začali vykreslovat pomocí stopaře na mapách virtuální obrazce

A také jsme si vytvořili akci – Skautské výpravy bez hranic. Putujeme, hlavně v okolí Krnova, ale také na jiných místech ČR.

A navštívíme Českou republiku i zahraničí

1. Lipnici nad sázavou – zrození čs. skautingu

2. Ivančenu - památník padlým skautům

3. Kaprálům mlýn – vlastně už mezinárodní skautskou základnu v Moravském krasu

4. Slovensko Ružomberok – skautské muzeum

5. Švýcarsko – Kandersteg - legendární mezinárodní skautskou základnu KISC, kterou každý rok navštíví více než 11 000 skautů z více než 50 různých zemí.

Cožé? Jak můžeme putovat, vždyť je vše zakázané!!!!!

Ano – máme zcela zvláštní podmínky. Pro každou tuto oblast jsme si určili přesnou vzdálenost od Krnova. A skautské rodiny i jednotliví skauti putují zejména po okolí Krnova a přes GPS a stopaře určí vzdálenost – kterou společně prošly. Vzdálenost se zaznamenává a počítá pro všechny naše registrované skauty. Celkově se putování zúčastnilo okolo 30 lidiček a jen naši skauti urazili ke dnešnímu dni 1426 km. Do cíle ve Švýcarsku zbývá ještě 213 km. Tak to snad do odjezdu na tábor zvládneme. Tuto vzdálenost – naši skauti urazili doopravdy, jen vzdálenosti jsme si museli ukázat virtuálně na mapách. Tak se naše děti dozví o místech důležitých ze skautské historie i dnešního skautování a to nejen na obrázcích, ale také v popisu místa.

Ale opravdovou Ivančenu si letos naši skauti nenechali vzít. Dvakrát jsme zakázali – tak se letos jaksi vydali samotné skautské rodiny po vlastní ose, většinou auty. No a kupodivu – neuvěřitelné, napadlo to více rodin. Svátek Svatého Jiří – náš skautský svátek. Ty rodiny se na Ivančeně dokonce i potkaly. Někteří jen absolvovali Ivančenu, jiným to nedalo, a zdolali i Lysou horu. Prostě naše skautské děti hledají způsob jak dodržet opatření a přesto skautovat.

Ale činnost je opravdu rozmanitá. Ke dni země jsme se letos také postarali o užitečné žabičky a vytvořili jim žabí hotýlky. Zúčastnili jsme soutěže Kabátův kopec na motýlích křídlech a vyzkoušeli si naše znalosti o městě Krnově v naší soutěži QR kódy. A děti opravdu znaly, a co neznaly, to se ve hře dověděly.

Máme krásné město a je třeba v dětech posilovat jeho poznání, probudit hrdost a lásku k městu.

Duška Cestrová

Krnovská Trojka

https://krnov.svazskautu.cz/