Plamínek zažehnutý v Betlémě, kde se podle křesťanské tradice narodil Ježíš Kristus, byl již od 12. prosince 2020 v České republice. Skauti si pro něj tentokrát kvůli pandemii koronaviru nejeli do Vídně, ale v neděli ráno ho převzali na hraničním přechodu Mikulov-Drasenhofen od svých rakouských skautů.

My jsme přivezli betlémské světlo v sobotu 19. prosince. Poté jsme jej roznesli některým rodinám, kde mají nemocné děti. Na náměstí dětské skautské hlídky rozdávaly Betlémské světlo od 16 do 20 hodin.

S ohledem na pandemii nám celá organizace předávání Betlémského světla dala zabrat. Do poslední chvíle jsme nevěděli, zda akce bude vůbec moct proběhnout. Do toho covidový pes zákeřně vycenil zuby a některým rodinám hrozí karanténa. Jiné rodiny již v karanténě jsou a do toho se přidávají i běžné nemoci. Celkem nám z akce vypadlo devět dětí a složení skautských hlídek jsme neustále měnili.

Zdroj: Duška Cestrová

Duška Cestrová,

za skautský oddíl Krnovská Trojka