V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmoucené rodině a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

BRUNTÁLSKO

Marie Hynková (91) – Bílčice

Anna Pišková (87) – Bruntál

Ladislava Kalavská (82) - Bruntál

OPAVSKO

Anna Šímová (85) – Kobeřice

Anna Bednářová (94) – Brumovice

Anna Bielová (73) – Opava-Kateřinky

Kornelia Borovská (89) – Kravaře

František Duda (73) – Bolatice

Antonín Friedel (74) – Opava

Erich Chřibek (81) – Opava-Jaktař

Jiří Kožaný (74) – Holasovice

Marie Máčalová (83) – Opava

Miroslav Nádeníček (77) – Litultovice

Rostislav Ondřej (61) – Opava

Anička Planková (86) – Otice

Kamil Pospěch (55) – Opava-Kateřinky

Jaromír Prusek (83) – Holasovice-Loděnice

Marie Tomášová (77) – Opava-Palhanec

Melanie Svobodová (84) – Opava

Karel Gratza (83) – Kravaře-Kouty

Štěpánka Runtáková (88) – Kravaře

Karel Kocur (94) – Bohuslavice

Milan Sauer (53) - Velké Hoštice

Josef Adamec (66) – Bolatice

OSTRAVA

Jan Taras (85) – Ostrava-Poruba

Božena Gondková (89) – Ostrava-Vítkovice

Libuše Němcová (81) – Ostrava-Hrabůvka

Zdeněk Charvát (71) – Ostrava-Zábřeh

Táňa Hegyjová (57) – Ostrava-Mariánské Hory

Zdeněk Zajac (66) – Ostrava-Poruba

Marta Trávníčková (81) – Ostrava-Vítkovice

Tomáš Fiala (78) – Ostrava-Zábřeh

Anton Jendrisek (72) – Ostrava-Výškovice

Břetislav Kubacki (81) – Ostrava-Hrabůvka

Milada Juřicová (97) – Ostrava-Poruba

František Šnyta (81) – Ostrava-Hrabůvka

Libuše Rácová (43) – Ostrava-Zábřeh

KARVINSKO

Valerie Pocklanová (57) – Bohumín

Jiří Kartona (52) – Karviná-Nové Město

Hildegarda Gerlašinská (82) – Karviná-Ráj

Žofie Grčková (90) – Karviná-Ráj

Miroslav Herman (67) – Karviná-Staré Město

Josef Koňařík (71), Karviná–Mizerov

Julia Macurová (65) let, Doubrava

Olga Kajsturová (77) let, Karviná-Nové Město

Veronika Gibasová (22) let, Karviná-Nové Město

Ludmila Dulanská (75) let, Karviná–Ráj

Radimil Kudláček (76) let, Karviná–Fryštát

Zdeňka Bohušová (98) let, Karviná-Nové Město

Erich Hromada (81) let, Karviná-Nové Město

Hana Fialová (80) let, Karviná–Mizerov

Ludmila Drescherová (81) let, Karviná–Ráj

Markéta Barthová (90) let, Karviná-Nové Město

Mária Cikrýtová (60) let, Petrovice u Karviné

Anna Glížová (77) let, Karviná–Hranice

Petr Vašek (34) let, Orlová-Lutyně

Ludmila Vojtková (88) let, Havířov-Šumbark

Bohumil Jendryka (67) let, Havířov-Město

Marie Korelová (88) let, Havířov-Podlesí

Žofie Šigutová (95) let, Havířov-Město

Jiří Adam (79) let, Havířov-Podlesí

Dagmar Capinská (72) let, Havířov-Podlesí

Dagmar Marošová (63) let, Starý Bohumín

Libuše Franková (77) let, Bohumín,

Boris Matyas (78) let, Dětmarovice

Emilie Tkáčová (73) let, Věřňovice

Petr Kika (66) let, Bohumín

Antonín Pecháček (57) let, Bohumín

Anna Rajbovská (63) let, Rychvald

Jaroslav Indrák (66) let, Rychvald

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Ludmila Mrózková (87) – Třinec-Lyžbice

Gertruda Martynková (75) – Jablunkov

Josef Ježowicz (84) – Jablunkov-Lyski