V pohádkách bývají tři bratři, kteří jdou do světa hledat štěstí. Nejmladší obvykle zažije nejvíc dobrodružství a na konci cesty získá princeznu. Příběh tří bratrů připomíná příběh psích trojčat se vznešenými jmény Huuk, Blue a Boy, začátek jejich života však nebyl vůbec pohádkový ani vznešený.

I'm Blue da ba dee…Zdroj: Jménem psa, z.s.

Huuk, Blue a Boy pocházejí z nevhodných podmínek, majitelé propadli drogám. Nekastrované fence se u nich narodila tři štěňata, a po pár měsících už volali k nám do Jménem psa, z. s., že potřebují pomoc - odrostlá štěňata, nejspíš kříženci flat coated retrívra, se mezi sebou začala prát. Neměli jsme moc místa, ale nebylo možné je tam nechat. Jejich matka, kterou si chtěli ponechat, bude potřebovat kastraci, aby se neopakovalo podobné psí nadělení.

ČTĚTE CYKLUS PSÍ OSUDY

Zatím ještě nebylo vyhráno. Huukův organismus byl příliš slabý, než aby dokázal čelit všemu, co se na něj za jeho krátký život sesypalo. Jeho odchod nás velmi rozesmutnil - teď už se dva bratři museli rvát se životem sami za sebe, bez třetího.

Psí osudy: Seznamte se s Tarou a Tiffany. Z mrazu do postele

Letos v červnu, zhruba za měsíc od odebrání, absolvovali Boy a Blue v plné síle "psí den" pořádaný Kynologickým klubem Veselí nad Moravou. Byli jsme tam jako hosté, a tak bylo nanejvýš žádoucí, aby se všichni naši přítomní pejsci chovali slušně a dělali dobrý dojem - co kdyby se z toho všeho nakonec vyklubal nový domov? Boy a Blue to ale zvládali super, vyzkoušeli si cvičák a návštěvníkům se moc líbili.

Blue se svou novou rodinou.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Boy brzy poté putoval do nového domova. Po krátkém čase byl však vrácen do útulku. Blue o pár týdnů později odešel také do nového domova, měl však větší štěstí a těší se z něj dodnes. Má krásnou velkou rodinu a může se válet na gauči.

Poslední z bratrů zůstal tedy v útulku sám. Naštěstí se však krátce po skončení letních prázdnin dočkal. Přijela si pro něj sympatická panička až z Čech…a Huuk se nejspíš z nebe usmíval. Oba jeho bratři byli konečně v nových domovech.

Psí osudy: Seznamte se s Teddym, který bojoval s dvouhlavým drakem

Boy však chtěl nejspíš dostát pohádkovému příběhu, kde má nejmladší, v jeho případě ten, kdo šel do domova nejpozději, zažít nejvíc dobrodružství. To však nadělalo nemalé vrásky na čele jeho paničce a na dálku i nám. Jednoho dne večer se venku něčeho lekl, paničce se vytrhl a běžel neznámo kam. Na dálku mnoho nezmůžeme, alespoň jsme tedy sdíleli do psích i městských skupin na Facebooku. Panička dělala všechno, aby Boye našla; řekla, že odtamtud nikdy neodejde, dokud ho nenajde. Jako nejdůležitější opatření se nakonec ukázaly otevřené dveře od auta na místě, kde utekl - Boy se k nim v noci vrátil. Věříme, že na podobná dobrodružství si příště nechá zajít chuť - vždyť svou princeznu v podobě paničky už získal.

Sylva Kaplanová

Psí osudy: Seznamte se s Charliem. Pes na smetiště nepatří

Psí osudy: Seznamte se s Toníkem, který to do ráje vzal oklikou