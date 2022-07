S Luckym jsme se poprvé setkali, když ze všech sil utíkal za svým pánem jedoucím na kole. Ten nám připadal trochu bezohledný: zdálo se nám, že nepřizpůsobil tempo možnostem psa, nehleděl napravo ani nalevo a ujížděl jak o život. Za ním letěl drobný pejsek, vzhledem spíš jako štěně, co mu maličké nožičky tak tak stačily. Bylo nám drobka v tu chvíli docela líto. Jeho středobod světa se mu stálým tempem vzdaloval a on se ze všech sil snažil, aby za nic na světě neztratil svého pána z očí.

Z Luckyho je veselý, dovádivý pes.Zdroj: Lucie Knopová

Luckyho bývalý pán vlastně není zlý člověk. Luckyho zachránil jako štěně, když ho "majitelé" nechtěli a hodlali utratit. Ale již před mnoha lety začal holdovat alkoholu víc, než by bylo dobré. Když se napije, stává se z něj někdo jiný. A tak nás najednou zastihla SMS od kamarádky:

SOS ****ův pes.

Panebože co se stalo?!

Psí osudy: Seznamte se s Blackem, který trhal rekordy ve vytrvalostním štěkání

Další zprávy vysvětlovaly, že Luckymu jde v těchto chvílích o život. Pán za ním běhá po dvoře se sekerou, že mu Lucky potrhal slepice, že ho zabije…

Bylo potřeba okamžitě jednat. Jedna z nás začala volat na všechny strany a shánět dočasné umístění i převoz, druhá se rozběhla na místo. Dočaska a převoz se naštěstí rychle našly, tím spíše, že situace byla tak naléhavá. Zbývalo říct majiteli, ať se psa vzdá, když ho nechce. Jít dovnitř sama ženská, když je uvnitř opilec se sekerou? To by bylo příliš nebezpečné. V tu chvíli pomohl odvážný hostinský z hospody v ulici, který se uvolil dělat doprovod. Nakonec majitel předával Luckyho oknem - vpouštět dovnitř nikoho nechtěl, měl dámskou návštěvu…

V přírodě.Zdroj: Lucie Knopová

Lucky pobyl chvíli v dočasné péči a velmi brzy šel do nového domova na severní Moravu. Paní Lucie hledala pejska pro své rodiče pečlivě a dlouho - byla přesvědčená, že až uvidí toho pravého, pozná, že je to on. V inzerci Peswebu viděla Luckyho a měla jasno. Volala, pejsek byl bohužel zamluvený. Řekla si ale, že pokud je jim souzený, bude jejich.

Psí osudy: Seznámili jste se se Samanthou, která už nechodí v kotci dokola

A nakonec to vyšlo. Lucky žije v nové rodině a má se moc dobře. Za tu dobu už dospěl a trochu zestárl (při odebrání byl zhruba roční), ale pořád vypadá skvěle a nový život se spoustou lásky mu prospívá.

ČTĚTE PSÍ OSUDY

Za pomoc děkujeme: Janě, Svetlaně, Adéle, Filipovi, Simče/organizaci Pes nejvěrnější přítel, z. s., a samozřejmě paničce Lucce!

Sylva Kaplanová

Psí osudy: Seznamte se s Kiarou a Chelsea, které našly nový domov v pravý čas

Psí osudy: Seznamte se s Nicol, pro jejíž uzdravení se spojilo mnoho lidí