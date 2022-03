Jack se k nám dostal jako štěňátko, z bývalého domova, který s ním sdílelo několik podobných rošťáků - bráchů a sestřiček. Jeho máma uměla skákat svému majiteli do náruče a jeho táta působil na fotkách jako velký drsňák, ale i sympaťák a krasavec. To všechno předznamenalo, jaký bude i sám Jack.

Toho večera, kdy k nám přijel, jsem ho držela v dlaních - vešel se mi do nich, jak byl maličký - a do očí mi šly slzy štěstí. Do svých pětadvaceti let jsem měla doma různá zvířata, ale tohle byla nová zkušenost. Máme pejska - a bude náš už napořád. Jaké dostane jméno? Je to Jack Russell teriér. Ať se tedy jmenuje Jack.

Jack byl roztomilé štěňátko i pěkné číslo.Zdroj: Sylva Kaplanová

Jack byl pravé štěně se vším všudy - s velkou dávkou roztomilosti i zlobení. Řádil po bytě, miloval pískací hračku s nápisem "psí" pivo, "rajtoval" obkročmo na pětilitrové PET láhvi. Odvážil se i bláznivějších kousků - poctivou a systematickou každovečerní prací dokonale ohlodal dřevěnou nohu od stolu v kuchyni. Moji rodiče naštěstí reagovali zcela klidně - "stejně ten stůl plánujeme vyměnit". Moc ráda na toto období vzpomínám - bylo vyčerpávající, ale krásné.

Jack pomalu dospíval. Když mu byly dva roky, ještě jsem nemohla nechat papíry s otázkami ke státnicím na dálkovém studiu jen tak volně ležet - bylo by po nich. Při státnicích na druhém oboru o čtyři roky později už to šlo - ležel vedle nich jako největší pohodář a kdyby to bylo možné, pomohl by mi se učit. Podobně mi asistuje každý rok při balení vánočních dárků - prostě se rozvalí vedle a tváří se velmi důležitě.

Psí osudy: Seznamte se s Teem, který unikl tornádu a stal se fotomodelem

Samozřejmě má hned jasno, kdo má jakou povahu a jak to s lidmi myslí. Je pár lidí, které prostě nemá rád, ať už má důvod, nebo ne. A když se mu někdo nelíbí, dokáže na něj u branky intenzivně štěkat, dokud dotyčný dle známého pořekadla neusoudí, že jen krátká návštěva potěší. Kamarád motorkář, skvělý chlap, mu bohužel také do oka nepadl - nejspíš se mu nezamlouvá zvuk motocyklu a kožená výstroj. A když zrovna nevyštěkává neoblíbené návštěvy, hlídkuje u branky a nic mu neujde, o všem musí mít přehled - a proto si od mých kamarádek vysloužil přezdívku Kelišová.

Jack se svou kamarádkou Sanny.Zdroj: Sylva Kaplanová

Jack mě naučil naprosto oddaně milovat psa. Jeho přítomnost mi - nebojím se to říct - změnila život. Slyšet po bytě zvuk tlapiček, přitulit se k němu, ráno si spolu ještě zdřímnout, zatímco mi zaleze pod deku. Vymyslet spoustu něžných jmen. Zajímat se o psy, kteří nemají hezký život. Pomáhat jim. Život s Jackem je sled každodenních šťastných chvil, veselých historek a drobných rošťáren. A ještě jeden postřeh: Nejkrásnější vůně, kterou znám, je psí srst.

Jack velmi uvítal, když páníček odešel do důchodu. Jednak si častěji užíval procházky, jednak má na páníčka dobrý vliv: kolem půl jedenácté začne žadonit, aby se už spolu zavrtali do peřin. Úžasně se vždy stará o nás všechny, když se necítíme dobře, či jsme nemocní: lehne si na postel k tomu, kdo právě stůně, a nehne se od něj. Opravdový psí rytíř.

Psí osudy: Seznamte se s Regii, která se odrazila ode dna a našla domov

Bohužel ani Jackovi se nevyhnuly zdravotní problémy. Před pár lety byl na operaci zubů, po které následovala za dva měsíce reoperace na jiné klinice kvůli zapomenutým úlomkům. Zvládl to nesmírně statečně, přestože pan doktor konstatoval, že ho to muselo hodně bolet. O rok později měl nějaký nezjištěný problém s uchem, ze kterého se mu rozvinul otohematom - krev vtekla mezi kožní stěny ušního boltce a ucho zůstalo krepaté. Neměli jsme to srdce nechat tuto pouze kosmetickou vadu operovat a znovu ho po dvou operacích zubů vystavovat narkóze. Dnes chodí s jedním uchem pokrčeným a druhým frajersky nastaveným, aby o to lépe slyšel všechno, co se šustne. Nesklápí ho překvapivě ani ve spaní. A o další rok později veterinářka konstatovala píštěl u řitního otvoru, kterou bylo nutné pravidelně potírat desinfekčním roztokem. Velmi jsem se o něj tenkrát bála, protože tento stav byl nebezpečný - za žádnou cenu nesmělo dojít k rozšíření píštěle dovnitř do střev. Píštěl se nakonec zahojila. Bylo to tehdy vyčerpávající předvánoční a vánoční období, ale mělo i jednu pozitivní stránku: pokud bylo možné, aby mě s Jackem něco ještě více spojilo, stalo se tak.

My dva. (Jack a autorka Psích osudů Sylva)Zdroj: Sylva Kaplanová

Jackovi bude za pár dní třináct let a v současné době se potýká s vážnou nemocí. Staví se k tomu ale nesmírně bojovně. Zkraje mu to rozhodně nezabránilo provést nějakou tu lumpačinu. Jako maličký se pokusil překonat zvýšenou zídku u vchodu - a od té doby věděl, že to dělat nemá. Dopad není dvakrát příjemný, a tak se jí od té doby obloukem vyhýbal. Proto by mě loni za příjemného letního večera ani nenapadla scéna, která se mi v příští chvíli odehrála před očima. Kolem vchodu a zídky tryskem proběhla cizí kočka…a pak už jsem jen v infarktovém stavu viděla to psí tělo, jak se odlepilo od zídky a letělo vzduchem… Jack dopadl do širokého pruhu trávy, okamžitě vystartoval a letěl zrovna tak tryskem do zahrady za kočkou. Vůbec nic se mu nestalo, zato já to mám před očima ještě dnes.

POKUD VÁS TENTO PŘÍBĚH ZAUJAL, ČTĚTE DALŠÍ PSÍ OSUDY

Dnes bývá Jack již hodně unavený, hodně spí a méně jí. Přesto jsou chvíle, kdy má radost ze života jako dřív a točí ocáskem dokolečka. Vítá páníčka, zajímají ho zachráněná morčata, která u mě posledního půl roku bydlí, těší se ven, kde pobíhá jako zdravý pes. Jsme vlastně úplně stejní jako tehdy, když jsem ho ve svých pětadvaceti letech držela v dlaních. Mám pár vrásek a šedivých vlasů, Jack není tak svalnatý jako zamlada, ale jinak jsme úplně stejní. Spolu a jeden pro druhého.

Sylva Kaplanová

Psí osudy: Seznamte se s Tessi, která se uzdravila a má za kamarády prasátka

Psí osudy: Seznamte se s Daníkem, který unikl zastřelení a našel domov