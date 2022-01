Představte si, že stále existují tak zvrácení lidé, kteří pořádají psí zápasy. No, kdybychom si to mohli jen představovat… Ona je to bohužel realita. Smutná realita, že stále ještě jsme jako živočišný druh tak málo vyspělí, že dokážeme pro své pochybné potěšení působit bolest a smrt jinému druhu úžasných živých tvorů. Jednu z nejsmutnějších rolí v celém tomto cirkusu sehrál v roce 2016 středoasijský pastevecký pes Dimitrij.