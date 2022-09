Někteří lidé v dospělosti nezvládnou svůj život. Někteří se ocitnou na ulici. Mnohým to ani nelze vyčítat. Nikdy nezažili, jak to má v milující, pohodové rodině vypadat. Jiní činili špatná rozhodnutí, a až teď pociťují jejich následky. Další měli velkou smůlu a zatím se jim nedaří vrátit se do běžného života. A další si zvykli na ulici, o návrat do běžného života už nestojí.