O minulosti dnes asi patnáctiletého Beníka jsme věděli velmi málo. Byl to pes, který k nám přijel z velké dálky, aby nebyl utracen. Nepříjemný tak, že se skoro ani nedal vytáhnout z přepravky. Při jakémkoli kontaktu kousal - prakticky neustále. Prototyp malého rozmazleného psíka, který je protivný na své okolí? To asi spíš ne. Za tím bude něco horšího…

Veterinární prohlídka zjistila větší množství starých zranění - zlomeniny žeber, zadních nohou, deformaci páteře. Dopravní nehoda, srážka s autem? To těžko. Tak malý pes by ji nepřežil. Vzhledem k naprosto šíleným reakcím na lidi mu musel někdo ubližovat…

Beník už se dnes dětí nebojí.Zdroj: Inka Nadymáčková Lihocká

Následně jsme se dověděli něco, díky čemu jsme měli o hodně jasněji. Celý tehdejší dosavadní život byl Beník "na hraní pro děti" v rodině, ve které se na základy slušného chování moc nedbalo. To by dalo zabrat i daleko většímu psovi, natož pak kříženci ratlíka. Křehký, subtilní pejsek svádí některé děti či méně rozumné dospělé k nevhodným hrátkám, jiní jsou prostě jen zlí na všechno živé. Tady to byla nejspíš kombinace obojího.

Dětem se samozřejmě dá vysvětlit, jak se mají k pejskovi chovat, a pak průběžně dohlížet na společné hry. Důsledně dbát na dodržování domluvených pravidel tak, aby se nestalo neštěstí na jedné či druhé straně. Tady k tomu byli dospělí lhostejní a pes byl vydán nepoučeným dětem napospas. Zřejmě po dlouhou dobu.

Beník a také Dorka, kterou znáte z jednoho ze starších dílů Psích osudů.Zdroj: Inka Nadymáčková Lihocká

Strachová agrese se u Beníka odbourávala snad dva roky. V nové rodině žijí dvě děti do patnácti let - i na ty si časem zvykl, a teď s nimi dokonce spí v posteli. Chovají se k němu hezky, na rozdíl od těch, kterých se v bývalém prostředí bál. Ještě dnes si občas vzpomene na své staré způsoby a pokouší se jakoby bránit jednoho člena rodiny před druhým. Ale ví, že zůstane už napořád a že mu bude ledacos odpuštěno.

Sylva Kaplanová