V únoru nás čekal náročný odchyt. Oznamovatel? Obecní úřad jedné z malých okolních obcí. Problém? Dva plaší psi venku na komunikaci, nepříjemní na pěší i cyklisty. Kdo je majitel? Místní občan se závislostí na alkoholu. Chlupáči pobíhají údajně po komunikaci několik let, bohužel i ke střetům s auty docházelo. Nikdo nic neřešil. Až doteď, kdy majitele odvezli do nemocnice, když pod sebou nedopatřením zapálil postel.

Bekky po operaci v hospitalizačním boxu.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Až tenhle zásah hasičů a policie rozhýbal lidi, aby jednali i ohledně psů. Obecní úřad vyhledal nejbližší útulek - ten náš, Jménem psa, z. s. Po tříhodinovém, fyzicky i psychicky vyčerpávajícím odchytu máme droboučkou hnědou fenečku. Bylo to stresující jak pro ni, tak pro nás, protože se ukryla pod hromadou ztrouchnivělého dřeva a měli jsme strach, že při odklízení se na ni vše sesune. Dali jsme jí jméno Bekky.

ČTĚTE PSÍ OSUDY

Měl se tam pohybovat ještě jeden psík, ale ten na místě nebyl. Bylo nutné místo dále sledovat, kdyby se tam objevil. Určitě jsme se chtěli pokusit pomoct i jemu. Za pár dní se naše podezření potvrdilo - pes byl stále ještě zavřený vevnitř, v domě, kde se stal hrůzný příběh. Kde jeho páníček málem uhořel. Chtělo to nějaký čas a jednání, než jsme se dostali do vnitřních prostor (dům byl z pochopitelných důvodů zapečetěn policií), ale nakonec byla naše snaha korunována úspěchem. Co by s ním bylo, kdyby ho nikdo nenašel a on nemohl ven? Vždyť by tam hlady umřel.

Psí osudy: Seznamte se s Bakem, který poznal tři zásadní domovy

Malý bílý sedmikilový psík dostal jméno Bady. Ve svém věku asi osmnácti měsíců byl prakticky odrostlejší štěně. Jeho zdravotní stav byl - kromě problémů s kůží a miliónu blech - naštěstí slušný. Opětovné setkání s Bekky v naší náhradní péči bylo pro oba, a zvláště pro Badyho, nejšťastnější chvílí na světě. Nádherné psí přivítání.

Bady na veterině.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Bekky se bála lidí, sem tam ukázala zoubky, ale postupně začala spolupracovat. Měla větší ránu pod krkem, a tak co nejdříve zamířila na veterinu. Okamžitě následovala kastrace - Bekky měla již pyometru, tedy zánět dělohy. Zákrok se neobešel bez komplikací, děloha byla hodně zasažená a vše nadměrně prokrvené. Naštěstí operaci zdárně zvládla a brzy se mohla vrátit k milovanému kamarádovi Badymu. Nyní již ani při společném soužití nehrozí, že by si spolu mohli pořídit malé chlupáče - Bekky je kastrovaná.

Další vývoj vedl k tomu, že ti dva již zvládají žít i samostatně bez toho druhého. Bekky se stále vracejí kožní léze, léčí se s nimi a léčba bude ještě na dlouho. V důsledku toho museli být odděleni, aby se kožní problémy nepřenesly i na Badyho. Ten postupně překonal svou závislost na Bekky, zvládl fungovat sám a nyní vyhlíží prima rodinu.

Sylva Kaplanová & Inka Lihocká Nadymáčková

Psí osudy: Seznamte se s Jackem. Jeho rodinu se psem baví svět

Psí osudy: Seznamte se s Mailem, který díky záchranářům odhodil dredy i potíže