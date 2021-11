Inu, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, a někdy taky po pejscích. A tak se stalo, že se střední dlouhosrstý kříženec Bast dostal do křížku s větším, nevycválaným psím kamarádem. Po rvačce skončil se zlomenou, překousnutou přední nohou na veterině. Verdikt zněl - buď eutanázie, nebo se pokusit o bolestivou a nákladnou léčbu, jejíž součástí bude jedna až dvě operace.

Šrouby v noze můžou mít i pejsci.Zdroj: Inka Lihocká Nadymáčková

Bastíka jsme přijali pod Jménem psa, z. s. a věci se daly do pohybu. Statečný chlupáč má před sebou ještě nejmíň polovinu života a rozhodně by si nezasloužil teď odejít. Takřka ihned bylo rozhodnuto pro operaci, i když to bude bezesporu náročné po všech stránkách. Kost byla při operaci zpevněna pomocí takzvané osteosyntézy, lidově "šrouby", aby dobře srostla. Po zveřejnění Bastova příběhu na stránkách organizace se zvedla vlna podpory, a to i finanční, za což moc děkujeme.

Léto prožil Bastík v klidovém režimu. Kost srostla, noha se pomalu zotavovala. Stále to ovšem nebylo ideální, pejsek kulhal, bylo znát, že ho noha bolí. Pan doktor po operaci slíbil, že pokud by tělo přijalo titanovou osteosyntézu dobře, nebude možná nutné ji vyndávat a může v noze zůstat pro lepší zpevnění. Bohužel to však nebylo možné. Tělo ji nepřijalo a byla příčinou otlaků.

Na podzim se tedy muselo přikročit ke druhé operaci, tedy k vyjmutí osteosyntézy. Bast užíval antibiotika, aby byla operace vůbec možná, a jezdil každé tři dny na převaz na veterinární kliniku vzdálenou dvanáct kilometrů. Auto snáší špatně, o to nepříjemnější anabáze to pro něj byla. Na operaci přispěla sedmi tisíci korun organizace Click and Feed, která podporuje pejsky v útulcích a pomocí klikání příznivců na webových stránkách rozděluje každý měsíc ve spolupráci s výrobcem krmiva materiální pomoc do útulků. Moc děkujeme!

Léto v klidovém režimu.Zdroj: Inka Lihocká Nadymáčková

Druhý listopadový týden, kdy se operace konala, bylo pro nás nesmírně náročné období fyzicky i psychicky. Během deseti dnů jsme doprovázeli na operaci tři pejsky. Nejdříve si staffbull Dino nechával odstranit nádor pod ocasem, za týden jsme bojovali o život fenky malamuta Sindy, jejíž příběh byl popsán nedávno ve dvou po sobě jdoucích dílech Psích osudů. Když jsme si druhý den jeli uzdravenou Sindy vyzvednout, zároveň už byl na palubě Bast, který nastupoval na zákrok.

Operace proběhla zdárně a Bast je na tom dnes lépe. Noha ho už tolik netrápí, musí sice zatím ještě dodržovat klidový režim, ale vyhlídky má víc než dobré. Jsme velmi rádi, že se nám podařilo zachránit jeho život a zdraví - zachránit psa, který za nic nemohl, jen byl ve špatnou dobu na špatném místě.

Sylva Kaplanová