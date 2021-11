Sindy z minulého dílu Psích osudů i přes své zdravotní potíže vyhrála lepší život v rodinném prostředí organizace Jménem psa, z. s. V době přípravy článku jsme ještě netušili, že Sindy bude v nejbližších dnech bojovat o život podruhé - a podruhé vyhraje.

Těžko uvěřitelnou shodou náhod začala mít Sindy zrovna v den vydání "svého" dílu Psích osudů zdravotní potíže. Přestalo se jí dařit se vyprazdňovat, a tak její panička Inka Lihocká Nadymáčková (Jménem psa, z. s.) po neúspěšných pokusech zalarmovala veterinární kliniku. Že by žlázky? Výsledek byl však mnohem horší - u konečníku narostl nádor, který brání, aby cokoli vyšlo ven. Byla vyslovena myšlenka, zda ji nechat odejít, než střevo praskne, nebo ji zkusit operovat a nádor vyndat. Rizikové bylo uvedení do narkózy kvůli slabému srdci.

Moudrý pohled překrásného psa.Zdroj: Inka Lihocká Nadymáčková

Naprosté zoufalství. Pes, který teprve před rokem a půl našel nový krásný život po letech utrpení, by v něm teď neměl mít možnost pokračovat?

Sindy má po zdravotní stránce náležitý dohled: je sledovaná kvůli kloubům i dietě. Jak rychle musel tedy nádor narůst? Ještě rychleji bylo rozhodnuto o dalším postupu: v žádném případě ji její lidé nenechají odejít bez boje. Sindy je starší a především bude nutné, aby narkózu zvládlo její srdce. Již při minulé operaci to pro ni bylo velmi náročné. Nemá ale co ztratit. Může jen získat. Svůj život. Protože bez operace by neměla šanci vůbec.

Okamžitě se přikročilo k předoperačním vyšetřením a na druhý den odpoledne byla naplánována operace. Ve večerních hodinách dostala Inka konečně úlevnou zprávu: Sindy to zvládla! Dostala nejšetrnější narkózu a měla nejlepší lékařský dohled. Nádor velikosti mužské pěsti byl naštěstí ohraničený, neprorostl do střev a šel zdárně vyndat.

Sindy se zvládne i lehce rozběhnout.Zdroj: Inka Lihocká Nadymáčková

Sindy nejspíš zůstane inkontinentní, tedy svěrače nebudou již moci plnit svou funkci. Ale takových psů je, kteří nosí plenky! chce se říct. Hlavou mi hned prolétli dva z nich, Scooby z organizace Psí život, dnes již v novém domově, a fenka Cookie, odebraná jako malé štěňátko strašlivě zbitá, která našla trvalý domov u svých dočaskářů z organizace Pes nejvěrnější přítel. Scoobyho jeho rodina zvládá v pohodě přebalovat, Cookie je dokonce hvězdou Instagramu a zahrála si v klipu Protože to nevzdám, který doprovází stejnojmennou píseň Olgy Lounové inspirovanou knižním bestsellerem Filipa Rožka Gump - pes, který naučil lidi žít. Kromě používání plenek zvládá Cookie spoustu rošťáren a pohybuje se na růžovém psím vozíčku.

Sindy vybojovala svůj život, a to je pro ni zásadní. Jaké nároky na péči přinese v budoucnu její stav, na to odpoví opravdu až čas, to nejcennější ale již má: milující rodinu, která ji v tom nenechá.

Sylva Kaplanová