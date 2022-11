Anna Slováčková zazpívala písničku Slunečnice a hned zdůvodnila proč. „S Martou Jandovou jsme tuhle krásnou písničku nazpívaly jako duet. Text jsem vždycky vnímala jako dialog zkušené ženy a mladé dívky. K této akci se to hodí. Je o tom, že se člověk nesmí vzdávat a musí si vážit každého dne. Stejně jako poselství příběhu paní Hunkesové: Važte si toho, že můžete pracovat, protože nikdy nevíte, kdy už toho nebudete schopni,“ uvedla zamyšleně Anna Slováčková a pak jí došlo, že už i ona předává poselství žákům a studentům škol. S herečkou Michaelou Dolinovou a hercem Láďou Ondřejem jezdí po republice s výchovným pořadem Trapas nepřežiju! aneb Ten řízek nezvedej. „Je těžké soudit, jací jsou, protože já se s nimi setkávám v jejich prostředí, v komunitě jejich spolužáků a to se jich, jako publika, docela bojím. Jsou přímí, prostořecí, všechno komentují a čekají, jak zareaguji. Snažím se jít s nimi, být ta cool holka, ale už mi pomalu táhne třicítka a už mi to tak nejde. Obdivuji všechny, kdo pracují s dětmi a pro děti.

“Zpěvačka také zavzpomínala na své prarodiče, kteří ji hodně ovlivnili. „Moc jsem je nezažila. Rodiče táty vůbec a babička z maminčiny strany zemřela v mých pěti letech a děda odešel dva roky za ní. Pamatuji si, že babička hodně zpívala a vzbudila ve mně lásku ke zvířatům a děda zase lásku k vážné hudbě. Děda měl Alzheimera a s maminkou jsme za ním jezdily do centra a pouštěly mu vážnou hudbu,“ uvedla Anička, která chystá v pořadí už druhé album na akci Pošlete vzkaz příběhem od PVZP. „Jsem pyšná, protože je to první CD, které si chystáme jako kapela vlastními silami, bez producentů. Hodně se na to těším a už vím i datum křtu. Bude to 4. října 2023 v Lucerna Music Baru. To je termín, kdy měli volno a CD do té doby tudíž musí být hotové.“

Milan Peroutka zazpíval písničku od skupiny Olympic. Nejen proto, že ve slavné kapele hrál i jeho táta, ale také proto, že ho v Divadle Broadway čeká premiéra muzikálu Okno mé lásky s písněmi legendární skupiny. „Olympic slaví 60. narozeniny a senioři, kteří sedí v sále Domova seniorů Libina, na nich vyrostli. Myslím, že je tím potěším. Písničkami od kapely Olympic teď žiji. Ke zkoušení muzikálu jsem se dostal později, mám individuální taneční tréninky a učím se z videí. Je to krásná role. Dostal jsem tu šanci po Adamovi Mišíkovi, který měl moji roli hrát. Ale nehledejte za tím nic senzačního. S Adamem jsme o tom mluvili, známe se spolu skoro dvacet let a bylo pro mne důležité, abych věděl, že jdu do kolektivu, který mě tam přivítá a abych měl i čistý štít, před tím, koho střídám,“uvedl Milan Peroutka na setkání s vítězkou projektu Pošlete vzkaz příběhem. Také Milanovi Peroutkovi jeho prarodiče předávali jen to dobré. „Maminka od taťky je v podobném domově, jako je Libina. Už jí to moc nemyslí a nejvíc ji potěšíme, když ji vozíme v kolečkovém křesle. A druhá babička se těší dobrému zdraví a ano, je to ta, která mi v začátcích mé pěvecké kariéry vedla sociální sítě a svérázným způsobem komunikovala s mými fanynkami. Určitě z mé sociální sítě ví, že jsem teď tady, na Moravě. Mám je obě moc rád.“

Za projektem „Pošlete vzkaz s příběhem“ stojí Halina Trsková, místopředsedkyně představenstva Pojišťovny, VZP, a.s. „Rozhodně chci v projektu pokračovat, ale možná ho malinko pozměním. A když jsem si přečetla příběh paní Vlasty Hunkesové a hlavně její poselství, cituji: „Buďte pokorní, neštiťte se žádné práce, obětavě pracujte pro druhé, pro svou rodinu, pro svou zemi“, tak už jen tato slova mi dávají sílu, abych v tomto v mezigeneračním dialogu pokračovala. Senioři se krásně zapojili, obávala jsme se, že se nebudou chtít zapojit děti. Ale opak byl pravdou. Děti se do toho vrhly s velkou vervou a překvapilo mě, jak je příběhy nadchly a jak je krásně výtvarně ztvárnily.“

Paní Vlastě Hunkesové gratulovali také ředitelka domova Vlasta Tomsová, starosta města Libina Aleš Skála, 1. náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ivo Slavotínek a vedoucí Sociálního odboru Olomouckého kraje Zbyněk Vočka. Všichni se shodli, že je čeká velký úkol. „Stávající dům už neodpovídá představám o moderních sociálních službách. Vždyť je to bývalá nemocnice založená v roce 1903 a sloužila 90 let, proto chystáme stavbu nového pavilónu. Město Libina poskytlo pozemek a kraj bude stavět. Má to smysl, protože naši senioři si to zaslouží.“

Soutěž „Pošlete vzkaz s příběhem“ byla koncipována jako společensky odpovědná aktivita Pojišťovny VZP, a.s. která měla aktivizovat seniory k tomu, aby sepsali příběh s poselstvím další generaci. Pět nejlepších příběhů bylo oceněno výhrou v hodnotě 30 000 Kč. V další fázi projektu příběhy ilustrovaly děti a výsledkem je publikace Pošlete vzkaz příběhem. Došlo k propojení generace – senioři poslali dál svá životní moudra – mladí je přečetli, zpracovali a poučili se z nich.

Autor: David Novotný

