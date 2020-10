V tříměsíčním intenzivním programu, který pro Moravskoslezský kraj realizovalo podnikatelské a coworkingové centrum Impact Hub Ostrava, bylo zapojeno osm projektů, které mají dopad na zdraví obyvatel. Ty s podporou zkušených a ostřílených mentorů rozvíjely své podnikatelské záměry a myšlenkám dávaly reálné obrysy. Každý z těchto projektů našel zázemí právě v ostravském Impact Hub, aby na závěrečné prezentaci předvedl, v čem a jak se za tři měsíce posunul a zda lze jeho produkt použít v reálné praxi.

„Zajímavých nápadů potkáváme hromadu, ale k úspěšnému byznysu vede dlouhá cesta. Proto těm, kdo to skutečně myslí vážně, podáváme pomocnou ruku. Letošní ročník našeho programu jsme navíc s ohledem na epidemii pojali hodně úzce a byl zaměřen čistě na nové nápady ve zdravotnictví, které nám pomohou krizové situace v budoucnu zvládat a ulehčovat,“ uvedl autor a architekt programu náměstek moravskoslezského hejtmana pro chytrý region Jakub Unucka.

Akcelerované start-upy a projekty si tak odnesly nejen ocenění, ale zejména zkušenosti, které mají za úkol zrychlit start jejich podnikatelského záměru a uvést původní nápady do života. Mezi oceněnými vynikla například aplikace usilující o nové dárce krve, kterých je stále nedostatek. Prostřednictvím aplikace a gamifikace dělá z dárců hrdiny, co dělají svět lepší. Z IT světa je také projekt oceněný cenou diváků – aplikace Nepanikař. Má pomoci lidem, kteří trpí depresemi a úzkostí, překonat těžké časy. Pro tuto aplikaci hlasovaly dvě třetiny diváků. Centrum signálních zvířat, které ocenil i hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, trénuje psy pro odhalení nádorů a dalších nemocí. V době, kdy jsou zdravotníci nejvíce vytíženi, může efektivně pomoci s časově náročnými vyšetřeními.

„Ocenili jsme také projekt, který nemá s IT světem moc společného, ale zcela jistě si ocenění zaslouží. Chytrá metoda, která vlastně funguje za misku granulí,“ poznamenal k oceněnému projektu hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Finálový večer akceleračního programu Zdravá myšlenka se uskutečnil s ohledem na epidemiologická opatření online, do jeho sledování se zapojilo přes 300 diváků.

„Zdravá myšlenka 2020 byla s ohledem na současnou situaci velkou výzvou. Nesmírně si vážím času a energie, které projekty z oblasti zdravotnictví do akcelerace vložily, přestože mají momentálně opravdu plné ruce práce. Právě v krizových situacích je nesmírně důležité se zastavit a promyslet další kroky. To naše projekty bez pochyby dokázaly. Jim, Moravskoslezskému kraji i celému týmu Impact Hub patří obrovské díky za to, jak se Zdravá myšlenka, kterou jsme z velké části museli přesunout do online prostředí, povedla," řekla Markéta Pavlíková, programová manažerka Impact Hub.

Projekt Zdravá myšlenka navázal na předchozí ročníky akceleračních programů pro podnikatele, kterými kraj stimuloval rozvoj podnikavosti v oblasti chytrých řešení. Nové výzvy, které přinesla pandemie koronaviru, chtěl kraj řešit i prostřednictvím individuálního akceleračního programu šitého na míru nejen podnikatelům, ale i dalším lidem přicházejícím s nápady řešení krizových epidemiologických situací a jejich dopadů na bázi chytrých technologií.

„Pandemie koronaviru nám ukazuje sílu a důležitost nových technologií i nutnost nového způsobu uvažování. Do budoucna proto chceme být ještě lépe připraveni a umět rychle a operativně reagovat na jakoukoli podobnou situaci. Naši podnikatelé a firmy prokázali, že mají talent postavit se takovým výzvám. My jim proto chceme poskytnout servis k tomu, aby své myšlenky, nápady a zlepšováky zdokonalili a posunuli je k reálné praxi,“ uzavřel náměstek hejtmana Jakub Unucka.

Nikola Birklenová, tisková mluvčí