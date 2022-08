Z kavárny slyším ostrý zvuk hasičské sirény a v úleku málem vyliju kávu. Kvapně následuji ten zvuk, naštěstí záhy umlkne nedaleko Karlova mostu. Hasiči s několika žebříky spěchají do nitra historického bloku domů. Policisté už na ně čekají. Ulici uzavírá další hasičský vůz. Nevidím kouř a vše probíhá v klidu, snad nebyl nikdo zraněn ani nedošlo k velké škodě.



Na mých fotkách jsou záběry ze dvou stanic metra, poznáte je?

Řešení se dozvíte na konci článku.



Na Pohořelci fotím turisty vracející se poznávat krásy Prahy.

Průvodce právě hovoří k srbské skupině. Před galerií Hovik mě

umravní pan majitel. Zavře vstupní dveře a ukazuje na nich

prstem na značku zákazu focení: „Zvenku nesmím fotit vaši

galerii? Jak mi v tom zabráníte?“ Někteří lidé jsou trochu

nervózní, nezdá se vám?



Se zájmem sleduji starou zelenou Škodovku, historický džíp i

turisty na elektrokoloběžkách. Sestupuji po schodech do

Nerudovky s nostalgickou vzpomínkou na Hospodu u

zavěšenýho kafe, dnes tu naleznu velkou restauraci s českou

kuchyní, no jo, dvakrát nevstoupíš do jedné řeky.



Vždycky nakouknu do oken junácké klubovny, dnes tam lákají k

návštěvě ukrajinské děti. Odbočuju z hlavní turistické trasy opět

po schodech dolů. U vchodu stojící socha krávy mě uvádí do

dvorku s poletující postavou dívky v koruně stromu. Ulicí

Vlašskou míjím velvyslanectví USA se svěma ukrajinskými

vlajkami. V ulici probíhají kontroly vjíždějících aut, a tak je tady

klid. Vyfotím si potenciální uzávěru ulice v dlažbě a radši mizím.

Míjím obchůdek se smaltovanými výrobky, můžete si tam

pomalovat hrníček, ten vám tam hnedka vypálí.

Na Karlově mostě se vždy děje něco zajímavého, kámošky si

fotí dívku s šerpou a bílým závojem. Velký zájem je o malované

portréty, trdelníky a další pražské pamětihodnosti.



V Metru potkávám dva mladé muže se zajímavými rekvizitami,

dívka je natáčí mobilem, nechtějí mi prozradit co to znamená,

možná si jen chtějí zpestřit sobotní odpoledne. Na závěr dne

potkávám ve stanici Muzeum tři kolegy Dalajlámy, tak ať se

vám u nás líbí.



Na fotkách je stanice Metra Muzeum a Můstek.

Autor: Lenka Hoffmannová