Nabídka z Městské knihovny v Bruntále na besedu s oblíbenou spisovatelkou padla na úrodnou půdu. V duchu našeho hesla o milování knih vyrážíme my, členové čtenářského klubu z Jedničky, v pátek 25. března do knihovny. Usadíme se do křesel a necháme se příjemným hlasem paní spisovatelky unášet do světa fantazie.