Zážitky na sebe nenechají dlouho čekat. Spousta lidí, eskalátory a hlavně metro! Ukončete výstup a nástup… To u nás neuslyšíme. A hotel! Dokonce s bazénem a saunou a posilovnou! Super výběr! Převlékáme se do stejných jasně žlutých triček a vyrážíme. Fotíme úplně všechno. Je nutné nádherné okamžiky štěstí zachytit a pochlubit se s nimi doma.

Na lodi po Vltavě většina z nás ještě neplula. Máme namířeno směrem na Vyšehrad, opevněné sídlo s mohutnými hradbami, až ke Žlutým lázním, relaxační zóně na břehu řeky. Jsme u vytržení, pověst o Horymírovi a Šemíkovi posloucháme jedním uchem stejně jako další dávku informací o tom, co vidíme. Zaznamenáváme pouze zrakem a foťákem mobilu.

Tančící dům, Národní divadlo, v dálce Pražský hrad. Nejsme přece ve škole! Nikdo naštěstí neměl mořskou nemoc, neboť houpání po klidné hladině Vltavy bylo téměř neznatelné. Labutě ochutnaly bruntálský rohlík se šunkou. Ten jim chutnal! Kam dál? Na Petřín!

Lanovkou nahoru, těšíme se na zrcadlové bludiště. Na rozhlednu si netroufáme, jenom ji omrkneme z uctivé vzdálenosti. Dozvídáme se, že je to česká obdoba Eifellovy věže. Procházíme zahradami s kvetoucími růžemi, nasáváme vůni kvetoucích lip. Usedáme k odpočinku a občerstvení u Štefánikovy hvězdárny, povídáme si, hodnotíme, jíme a pijeme. Vstřebáváme silné zážitky i jedinečnou atmosféru.

Naše další kroky směřují k Pražskému hradu, sídlu českých králů a dnes prezidenta republiky. Míjíme Strahovský klášter, Loretánské náměstí, obdivujeme historické domy a paláce, nakupujeme suvenýry. Ani se nenadáme a stojíme na Hradčanském náměstí. Fotíme se u limuzíny, hradní stráže, obhlížíme hrad ze všech stran a lepíme puchýře na patách… Nohy už začínají bolet, ale nevzdáváme se, chceme vidět víc.

Nerudovou ulicí dolů, Kampa, Čertovka, Karlův most. Stále dokumentujeme vše, co se nám líbí. Sochy, sebe, naši skupinku žluťásků. Na Karlově mostě obdivujeme umělce i jejich výtvory, nakláníme se, abychom viděli vodní hladinu. Nevnímáme čas, užíváme si plnými doušky. Rázem se ocitáme na Staroměstském náměstí a při pohledu na hodiny zjišťujeme, že je již 17,50 hod. Počkáme na orloj, ten si nesmíme nechat ujít. Únavou usedáme na dlažbu náměstí, sledujeme kolemjdoucí a usínáme. Teda pouze někteří. Ale jen na pár minut, neboť hlasy jásajících kamarádů i ostatních lidí je vzbudily úderem celé hodiny a spuštěním chodu stroje.

Reálně vidíme to, co doposud známe jen z Příběhů staré Prahy – Kozího příběhu se sýrem. Poté procházíme Václavským náměstím a zde naše putování končí. Sedáme na metro směr Holešovice s tím, že si musíme odpočinout. Ale kdepak! Únava rázem přechází, převlékáme se do plavek a hurá do bazénu! A do sauny a zase do bazénu. A ještě vyzkoušet posilovnu! U pozdní večeře rekapitulujeme den, hodnotíme jako velmi zdařilý. Ovšem už v nás začíná hlodat červíček obavy ze zítřejšího vystoupení!

A je to tady! Čtvrtek 9. června – Svět knihy – 27. mezinárodní knižní veletrh a literární festival – Výstaviště Praha – čestná pozvánka. U vchodu na výstaviště nás čeká organizátorka soutěže paní Barbora Pavlovská a uvádí nás do literárního sálu, kde vystoupíme jako první z pěti souborů. Zaujmeme pozice v prvních řadách a ještě stihneme zkoušet. Velkou radost nám svým příchodem udělala paní spisovatelka Klára Smolíková, jejíž knihu s názvem Pozor, v knihovně je kocour jsme zdramatizovali. Nutno podotknout, že o našem vystoupení věděla ze společné konverzace na Instagramu.

Chvíli si povídáme a už jdeme na to! Tréma nás po prvních slovech naštěstí opustila a celé vystoupení jsme si užili. Vše se natáčelo a fotilo. Paní spisovatelka byla nadšená, také spolu s námi natočila reportáž pro Českou televizi Déčko do Zpráviček. Zhlédli jsme i ostatní vystoupení, mohli srovnávat a hodnotit úroveň i výběr knih. Soutěžící byli většinou starší, středoškoláci, žáci ZUŠ či divadelního kroužku. Dobré zjištění!

Odměna na nás čekala v podobě LISTOVÁNÍ Lukáše Hejlíka s dramatizací knihy Miloše Kratochvíla Klofáci. Profíci jsou prostě profíci! Nádhera! Protože jsme byli na knižním veletrhu, nemohli jsme si nechat ujít obhlídku obrovského množství knih z různých nakladatelství. Nakupujeme ve velkém, to budou těžké kufry. Jen neradi opouštíme pozitivní atmosféru veletrhu, ale hlad a čas nás tlačí. McDonalďs u nás nemáme, využíváme služeb toho pražského. Mňamka! Takto hambáč nepřipraví ani mamka!

Na hotelu bereme uložená zavazadla a míříme směr hlavní nádraží. Někteří ještě proletí Václavák, aby doladili poslední dárečky a suvenýry. Únava nás popadla za pačesy, kufry tlačíme na perón k opožděnému vlaku. Stihneme vůbec v Olomouci přípoj na Bruntál? Žádný strach, určitě ano. Ve vlaku dojídáme zbytky jídel, někteří spí spánkem spravedlivých, jiní si povídají a hrají hry. V Praze panovalo slunečné počasí, v Bruntále prší. Nevadí. Rychle se s čekajícími rodiči přemístíme domů, do své postele. S vědomím, že mise byla splněna na výbornou!

Děkujeme městu Bruntál a Spolku přátel ZŠ Jesenická 10 za podporu.

Autor: členové čtenářského klubu