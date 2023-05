Pivovarská čtvrtka je ojedinělou turistickou akcí, kterou pravidelně pořádá pivovar Holba. Minulý rok se jí zúčastnilo rekordních 3080 nadšenců! Letošní 23. ročník se koná 20. května a začíná se v Hanušovicích, Šumperku, Králíkách či Velkých Losinách mezi 8 a 10.30 hodinou.

Pivovarská čtvrtka se koná 20. května.Zdroj: Se souhlasem Jana VávryZveme všechny příznivce turistiky a Ryzího piva z hor na neopakovatelnou akci roku. Poznejte Jeseníky, jejich nejkrásnější místa a užijte si třetí květnovou neděli v přírodě.

„Trasu na Pivovarské čtvrtce si výletníci mohou zvolit podle náročnosti, místa startu nebo podle toho, co konkrétně chtějí vidět. Na výběr je 6 tras v délce 10 až 22 km a zvládnou je malí, velcí, pejsci, babičky i dědečkové,“ říká Lenka Kadlecová, brand manager pivovaru HOLBA a dodává: „Jeseníky jsou překrásné hory a my jsme hrdí, že naše pivo už bezmála 150 let vaříme právě tady, obklopeni nekonečnými lesy, loukami a horskými potoky. I proto se naše pivo právem nazývá Ryzí pivo z hor.“

Letošní pochod končí na nádvoří pivovaru, kde každý účastník dostane občerstvení a dospělý výletník dárek v podobě malované pivní sklenice z limitované série.

Motivy na sklenicích na sebe navazují, takže pravidelní turisté se můžou těšit na kompletní edici. Jako vždy bude na nádvoří pivovaru připravená dobře vychlazená Holba, hudba a zájemci si mohou užít prohlídku provozu pivovaru Holba s průvodcem.

V sobotu 20. května začínáme mezi 8:00-10:30. Registrujte se předem na https://pivovarskactvrtka.cz

Hanušovice, pivovar HOLBA – trasy 10 km, 12 km, 16 km, 22 km

Šumperk, Střední škola Řemesel, ul. Gen Krátkého – trasa 18 km

Králíky, Sportovní areál, ul. Moravská 647 – trasy 20 km, 21 km

Velké Losiny, ul. Komenského – trasy 18 km, 22 km

Popis všech tras najdete zde. Nechybí samozřejmě informace o jejich profilu (převýšení). Těšíme se na vás.

Jan Vávra

