A hned následující den jsme vyrazili na první výpravu. Putovali jsme vesmírem. Chlapecké družiny a dívčí družiny samy navštívily jednotlivé planety sluneční soustavy – tedy ne všechny – pouze od Slunce po Saturn. Poslední planety jsme v průběhu jednoho dopoledne nestihli proletět, byly příliš daleko. A kde model sluneční soustavy najdete? No přece v Opavě. Jedinečná možnost děti procvičit v orientaci, odpovědnosti rádců a něco dalšího se o vesmíru dovědět.

Opava nám učarovala a poněvadž o týden později měla být slezská muzejní noc a navíc tam měli své expozice i skauti, neodololali jsme. Navštívili opavské muzea, ve Slezském zemském muzeu jsme vyplnili předem připravené pracovní listy a odputovali za skauty. Ti nás pohostili gulášem a navíc jsme si mohli s nimi zasoutěžit ve skautských závodech.

Ke konci září jsme postavili 4 skautské týmy v celostátní soutěži křížem krážem. Všechny týmy brázdily po kolejích po celé republice. Tato akce je naše. Jsme pořadatelé a letos probíhal již 14. ročník. Naše týmy navštívily Archeoskanzen Modrá, Živou vodu, ale také výstup na Čertovu kazatelnu, Muzeum loutek a Mydlářskou věž Chrudim, Lom Mikšov. Ale domluveno bylo, že ještě nekončíme, že ještě tuto akci v oddíle prodloužíme.

Skautský program v září probíhal ve znamení zdraví a první pomoci. To jsme zejména formou her procvičovali na družinových schůzkách. Umět si poradit v život ohrožujících situacích je velmi důležité, nejen pro skauty. Tak jsme zářijový program ukončili docela obtížným zdravotnickým závodem. Nejlépe se dařilo Sušenkovi, Xeně a Magnusovi.

Ještě v ten den někteří z nás vyrazili na noční šichtu ve Zlatých Horách. Jedná se o docela náročný noční – 25 km pochod připravený zlatohorskými skauty. Na takové náročné akce bereme jen vytrénované skauty.

V říjnu jsme také navštívili zámek v Hošťálkových,poté pomalou cestou za neustálého hraní se přesunuli do Linhartov. Po cestě jsme si také procvičili morseovku a nasbírali kaštany do daňčí obory. Linhartovský zámek je v rekonstrukci, proto jsme se pouze usídlili v linhartovském parku a pokračovali ve skautských hrách.

Poslední říjnová výprava ukončovala naši akci křížem krážem. Navštívili jsme Kolín a Kutnou horu a prozkoumali snad všechny muzejní sbírky v obou městech. V Kolíně nám učaroval Bartolomějský vršek, navštívili tam parkány, dvě muzea, chrám svatého Bartoloměje, kostnici, gotickou zvonici i farní školu. V Kutné hoře jsme oslavili tentokrát státní svátek „Den vzniku samostatného československého státu“ před sochou TGM před Vlaškým dvorem, dále jsme s dětmi navštívili interaktivní muzeum v Dačického domě, chrám svaté Barbory, muzeum stříbra, starobylý důl na těžbu stříbra i hrůzostrašné muzeum Aliens museum. Třetí den jsme navštívili Borky a vodárnu v Kolíně, ale to už bylo ve znamení odjezdu domů.

Říjnový program jsme ukončili oddílovou halloweenskou schůzkou. Naše skautská strašidla si musely poradit se zákeřnou pavučinou, vyzkoušely toaletní bowling, dýňový basket, dyňogolf, lovily potvůrky v blivajzu, i prozkoumaly maglajs s příšerkami. Program byl bohatý, dětem se moc domů nechtělo. Jen byla to nutnost. Druhý den musely do školy.

A co bude dál? Plánů je hodně, co se zadaří záleží od toho, jak to bude vypadat se zdravím našich dětí. Tak nám držte palce, aby se nám nemoci vyhnuly a my mohli směle skautovat dál.

Duška Cestrová