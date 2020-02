Lyže, snowboard, přilbu, pořádnou svačinu? Nervozita vrcholí…, hlavně u nás začátečníků, kteří budou stát na prkýnkách poprvé. „Vyjde počasí? Zvládnu vyjet na lanovce? Nebude mi zima? Naučím se to vůbec?“

Všechny tyto i jiné obavy z nás spadly hned první den našeho výcviku. Nálada je výborná, sluníčko svítí, učitelé a spolužáci jsou plni sil pokořit kopec Čerťák v Horním Václavově. Rozdělujeme se do skupin… A už to začíná… My začátečníci – lyžaři – se učíme ovládat lyže, sjíždět kopec, plužit ve tvaru pizza, hranolky, pokročilí naopak zdokonalují carvingové techniky, no a snowboarďáci šlapou a šlapou… Není jednoduché mít obě nohy na jednom prkně… Dny ubíhají, my jezdíme nahoru, dolů, síly ubývají, nadšení přibývá… Lyžujeme už všichni! A najednou je tu pátek, poslední den našeho lyžáku…

Jsme BORCI, není nikdo, kdo by to nezvládl! Páteční závody měly prověřit, kolik jsme se toho za celý týden naučili. I když většina z nás na stupních vítězů nestála, nebyla to pro nás žádná tragédie. Po týdnu lyžování jsme totiž vítězové všichni! Velké poděkování patří nejen všem UČITELŮM – lyžařům a snowboarďákům – za jejich trpělivost, úsměvy a povzbuzování, ale také Spolku přátel školy, který se podílel na financování našeho skvělého lyžáku.

Postřehy žáků: „Lyžák byl moc super. Nejlepší den byl čtvrtek, protože jsme byli v Karlově na Expressu. Pro mě je nejdůležitější, že jsem se sblížila se spolužáky z ostatních tříd. Škoda jen, že jsme na lyžáku nespali.“(Julie Hulejová) „Lyžák jsem si moc užila, učitelé byli skvělí a ochotní pomoct, nejlepší bylo lyžování ve skupinách, štvalo mě, že jsme tam nespali.“ (Regina Havránková) „Jsem šťastný, že jsem se naučil na snowboardu.“ (Dominik Kolek) „Škoda, že jsme tam nebyli ubytovaní, v tom má většina škol výhodu. Nejvíc mě bavilo středeční volné lyžování. Taky jsem si moc užila čtvrtek, protože jsme jeli na jiný kopec. Co mě mrzí, tak špatné počasí v den závodu, byla mlha, mínusová teplota, navíc byla puštěna sněžná děla. Lyžák byl perfektní v tom, že jsme se jako třída ještě více sblížili, jeden adapťák prostě nestačí.“ (Karolína Rokosová).

Mgr. Pavlína Daňková, ZŠ Bruntál, Jesenická10