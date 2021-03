Město Frenštát pod Radhoštěm leží uprostřed malebné krajiny moravských Beskyd, mezi soutokem Lubiny a Lomné.

Pro nedostatek písemných dokladů patrně nikdy nezjistíme přesné datum založení Frenštátu pod Radhoštěm ani osobu jeho zakladatele. První zmínka o městě se datuje kolem roku 1300.

Osídlení kotliny podle webu frenstat.info spadá do 13. až 14. století (do období let 1293 - 1316). Vznik a rozvoj města byl nejprve svázán se šostýnským panstvím, později pak s panstvím hukvaldským olomouckého biskupství.

Pyšní se takovými rodáky, jako byl například hudební skladatel Jan Nepomuk Polášek, básník, dramatik a publicista František Horečka, žurnalista a politik Záviš Kalandra, který se stal obětí komunistických represí. A samozřejmě i současné generaci známými úspěšnými sportovci - olympijský vítěz Jiří Raška a mistr světa Jiří Parma.

