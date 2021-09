Mnozí nám říkali, že i po ukončení aktivní činnosti se k udržování zdatnosti stále vrací. To je pro nás motivací i do dalšího sportování!!!

Naše škola ZŠ Žižkova Krnov se již podruhé za sebou probojovala na Republikové finále do Brna. Všeobecná zdatnost je předpoklad pro všechny sportovní aktivity!!!!! Soutěže proběhly ve dvou dnech. Školu reprezentovalo čtyřčlenné družstvo dívek a čtyřčlenné družstvo chlapců z různých věkových ročníků (podmínka soutěže).

Krátký popis toho, co dokázali žáci ZŠ Žižkova Krnov na poli sportovním, nám zaslal Jaroslav Kopecký.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.