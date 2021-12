Tentokrát jsme nechali auto doma a vydali se na výlet vlakem. Ze zástavky Branky u Opavy jsme se vydali po žluté na vrchol Hanuše 427m n.m. Kousek od něho je bývalé tvrziště Šance Hanuše, je to zbytek opevnění pocházející z období slezských válek ale pod sněhem ho není vidět. Je to vlastně taková malá roklina.

Pokračujeme po naučné stezce NS Hanuše směrem k Žimrovicím. Po cestě je vyhlídka Žimrovická skála i s přístřeškem. Sestoupíme do údolí a přes most u osady Pilarka přejdeme přes řeku Moravice a po červené Svatojakubské cestě stoupáme k zámku Hradec nad Moravicí. Je zde liduprázdno a ticho. Počasí nic moc, bylo pod mrakem, tak to možná moc lidí na výlety netáhlo. Od zámku je to už kousek na vlak v Hradci nad Moravicí a vlakem zase domů.

Petr Parák

