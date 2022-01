VIDEO: Jako z pohádky. Dům v Ostravě září na tahu z Michálkovic do centra

/FOTOGALERIE/ Také se vám líbí zářivá vánoční výzdoba v ulicích, zejména domy rozzářené tisící světýlky? Pak se podívejte na snímky a video vánoční pohádkové "chaloupky" z Ostravy, které nám zaslala Adrika Slívová. Jak dodala, takto svítí do tmy jeden z domů na hlavním tahu z Michálkovic směrem do centra města, kousek od areálu zoo, a my ji tímto za vánoční "pozdrav" děkujeme.

Vánočně nazdobený dům v Ostravě. | Foto: Adrika Slívková