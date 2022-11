Na zemi to nebyli jen lidé, ale i jejich čtyřnozí miláčci - pes sportovec, běžec, pejsek ve svém kočárku a také krasavci v pruhovaných oblečcích. Na obloze to byla různá letadla. Pohledy shora dolů však nemám, jen v opačném směru. To vše v pěkném podzimním dni, dne 12. listopadu 2022. Prožívali kdysi takové podzimy i hudební skladatelé Ludwig van Beethoven a Ferenc Liszt, když tu pobývali? Měla ta krása kolem nich vliv na jejich tvorbu? Možná ano…