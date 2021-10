V sobotu 25. září se naše rodina zúčastnila akce Ukliďme Krnov. Potěšilo nás, že se do úklidu černých skládek zapojili také fotbalisté FK Krnov. Podívejte se, kolik odpadků se povalovalo v přírodě kolem Krnova. Odpad z přírody sám nezmizí, tak se zapojte také.

Rodina Štěpánky Křehlíkové se zapojila do akce Ukliďme Krnov. | Foto: se souhlasem Štěpánky Křehlíkové

Fotografie z akce Ukliďme Krnov zaslala Štěpánka Křehlíková. Do akce se zapojila celá její rodina, včetně těch nejmenších. Za snímky i krásný příklad, že vždycky to jde, děkujeme.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.